Глава Frontex: мы в Литве для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече с исполнительным директором Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Лежери договорилась об усилении мощностей на внешней границе ЕС.

"Десятого июля Литва обратилась к Frontex с просьбой прислать силы быстрого реагирования, 60 должностных лиц, четыре команды с переводчиками для проведения опросов, 30 автомобилей, два вертолета и термовизоры. В данный момент в Литве уже патрулируют около 20 должностных лиц агентства и 14 автомобилей", – заявила А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Глава Frontex отметил, что находится в Литве для наблюдения за тем, как идет дислокация сил агентства у внешней границы ЕС.

"Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси начали расти несколько недель назад, и достигли пика в конце июня - начале июля. В этот момент руководство Литвы и Frontex решили, что ситуацию уже невозможно решать без оказания срочной помощи. Конкретно это означает, что мы сейчас дислоцируем свои силы", – заявил на пресс-конференции Ф. Лежери.

Глава Frontex отметил, что Литве также оказывается помощь переводчиками, экспертами, он обещал помощь и в установлении личностей мигрантов.

Фабрис Лежери и Агне Билотайте / VRM nuotr.

Во время встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Словении, было достигнуто соглашение о том, что будет активирован механизм оказания срочной помощи на границе.

"Одна из основных целей моего визита – оценить ситуацию и понять, какая помощь нужна Литве. Мы понимаем, что страна испытывает последствия нелегальной миграции. Мы, в свою очередь, можем предоставить экспертную помощь по вопросам миграции и возвращения мигрантов. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации и проявить с вами солидарность", – сказал глава Frontex Ф. Лежери.

В данный момент границу Литвы вместе с сотрудниками Службы охраны госграницы охраняют 26 сотрудников Frontex, в целом планируется, что их прибудет 60. В Литву, Польшу и Латвии планируется направить около 200 человек.

"Как уже упоминалось, в Литву в ближайшее время прибудут 60 экспертов в области мониторинга границы, которые будут помогать Службе охраны границы обеспечивать наблюдение за границей. Мы также говорили о возможности проведения опросов нелегальных мигрантов, здесь однозначно могли бы помочь эксперты ЕС, это позволит нам собрать дополнительную информацию, которая позднее помогла бы нам организовать возврат этих лиц", – заявил на пресс-конференции командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любасевас.

В ближайшее время в Литву должны прибыть эксперты по миграции и переводчики, которые помогут специалистам Департамента миграции быстрее рассматривать просьбы о предоставления убежища, общаться с мигрантами и вести переговоры об их возвращении в страну происхождения.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон пообещала, что в Литву в августе поступят 10-12 млн евро финансовой помощи из Фонда по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов – это в 26 раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них - это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1098 человека являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 76 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство некоторых мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.