Глава МИД Литвы мигрантам с Ближнего Востока: вы стали сообщниками преступления

Министр иностранных дел Литвы Гарбиэлюс Ландсбергис предупреждает граждан государств Ближнего Востока о том, что попадая нелегально в Литву и стараясь пробраться отсюда в глубь Европы, они становятся сообщниками преступления.

В понедельник министр поделился сообщениями, предназначенными для мигрантов на арабском, курдском, английском языках в социальной сети "Фейсбук ", предупредив, что почти никто из прибывших не получит статуса политического беженца.

"Вас хотят обмануть, хотят присвоить ваши деньги, пользуясь вашей доверчивостью или незнанием. Вам обещают, что вы сможете, заплатив большие деньги – мы знаем, что вы платите тысячи евро, чтобы добраться до Евросоюза. Вам говорят, что здесь вы сможете работать и жить, а они обеспечат, чтобы вы пересекли границу", – написал министр.

Он подчеркнул , что после приземления в Минске граждан этих стран привозят в литовско-белорусской границы, питая их пустыми надеждами.

"Через несколько дней обманщики, которые тесно работают с преступниками и белорусским диктатором Лукашенко, привезут вас ночью к границе с Евросоюзом. Отпустят в лесу и скажут, идите туда, там никто не охраняет, там Европа. Здесь вас задержит погранохрана, поселят в палаточном городке. Поскольку вы стали сообщниками преступления, к сожалению, никто из вас не получит статуса политического беженца", – отметил Г. Ландсбергис.

Он напомнил, что мигрантов и далее расселяют в палаточном городке, ищут способы их возвращения домой.

"И вы вернетесь, только без денег, которые вы заплатили. Вы не попадете дальше в Европу. И даже если сбежите, то наша полиция или наши соседи вас вернут обратно, поскольку таково наше обязательство – принимающее государство отвечает за тех, кто в него попал", – отметил в записи глава МИД.

"В Европу можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, не приезжайте в Европу нелегально, поскольку все равно вам придется вернуться. Не становитесь сообщниками преступления", – предупредил он.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Литовские должностные лица подозревают, что выросшие потоки мигрантов являются организованной белорусским режимом акцией против Литвы. Напряжение между Минском и Вильнюсом выросло в прошлом году после спорных президентских выборов.