Карта жителя Клайпеды: какие она даст привилегии?

Клайпедское городское самоуправление сообщило о подготовке Карты клайпедчанина, которая будет обеспечивать лучшие условия для пользования услугами действующих в портовом городе учреждений.

"Уже сегодня мы можем сказать, что это будет карта лояльности Клайпеде, которая предоставляет горожанам дополнительные скидки при посещении музеев, концертов, при пользовании различными услугами, предлагаемыми в городе", – отметил мэр портового города Витаутас Грубляускас.

"Мы призываем и бизнес присоединиться к этой идее – их предложения также будут интегрированы в Карту клайпедчанина", – сказал он.

В концепции предусматривается, что Карту клайпедчанина смогут получить совершеннолетние граждане, декларировавшие проживание в портовом городе.

Скидки будут предлагать как муниципальные учреждения, так и частный бизнес. Уже сейчас некоторые учреждения планируют, что смогут предоставлять скидку в размере 25%, а для пожилых людей – 50% на билеты в музеи, на концерты, мероприятия, а также скидку в 50% на годовой билет на общественный транспорт.

Планируется, что карта будет как физической, так и электронной в виде мобильного приложения. Она будет бесплатной. Ее планируется внедрить до конца осени.