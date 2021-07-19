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2021.07.19 08:40

Карта жителя Клайпеды: какие она даст привилегии?

BNS2021.07.19 08:40
Клайпеда
Клайпеда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Клайпедское городское самоуправление сообщило о подготовке Карты клайпедчанина, которая будет обеспечивать лучшие условия для пользования услугами действующих в портовом городе учреждений.

"Уже сегодня мы можем сказать, что это будет карта лояльности Клайпеде, которая предоставляет горожанам дополнительные скидки при посещении музеев, концертов, при пользовании различными услугами, предлагаемыми в городе", – отметил мэр портового города Витаутас Грубляускас.

"Мы призываем и бизнес присоединиться к этой идее – их предложения также будут интегрированы в Карту клайпедчанина", – сказал он.

В концепции предусматривается, что Карту клайпедчанина смогут получить совершеннолетние граждане, декларировавшие проживание в портовом городе.

Скидки будут предлагать как муниципальные учреждения, так и частный бизнес. Уже сейчас некоторые учреждения планируют, что смогут предоставлять скидку в размере 25%, а для пожилых людей – 50% на билеты в музеи, на концерты, мероприятия, а также скидку в 50% на годовой билет на общественный транспорт.

Планируется, что карта будет как физической, так и электронной в виде мобильного приложения. Она будет бесплатной. Ее планируется внедрить до конца осени.

Клайпеда
Клайпеда
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Клайпеда
# Литва
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