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2021.07.18 15:30

Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России

Радио «Cвобода»2021.07.18 15:30
Veronika Nikulšina
Veronika Nikulšina / Reuters/Scanpix

Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц, сообщает "Дождь".

Причиной отъезда из страны Никульшина назвала преследование участников Pussy Riot и повторные аресты по статье о неповиновении полиции. Она отметила, что после выхода из спецприемника после первого ареста членам Pussy Riot "давали люфт" – то есть повторно их задерживали не сразу после выхода на свободу, а через некоторое время. По мнению Никульшиной, таким образом активистам давали время, чтобы уехать из России.

Сразу после выхода из спецприемника 17 июля активистка поехала в аэропорт вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым и адвокатом Дмитрием Захватовым. По пути в аэропорт, по словам Никульшиной, за ними следовали две машины "с номерами несуществующих регионов", а в аэропорту водители этих машин следовали за Никульшиной до регистрации на рейс.

Активистка заявила, что ее отъезд – это не эмиграция, и она планирует вернуться в Россию, предположительно, после выборов в Госдуму. Никульшина сможет рассказать, куда она уехала, после прибытия в место назначения.

3 июля Дорогомиловский суд Москвы второй раз за месяц арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Нику Никульшину, обвинив ее в неповиновении полиции. Активистку задержали спустя два дня после выхода из спецприемника.

17 июня Дорогомиловский суд также признал Нику Никульшину виновной в неповиновении полиции. По словам защитника Сергея Тельнова, официальным поводом для задержания была информация о том, что активистка якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Адвокат отмечал, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

Радио Свобода

Veronika Nikulšina
Veronika Nikulšina
1 / 1Reuters/Scanpix
Veronika Nikulšina
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Talinas
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