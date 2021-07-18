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2021.07.18 09:43

За сутки на границе с Беларусью был задержан 41 мигрант

LRT.lt2021.07.18 09:43
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje / AP nuotr.

За субботу, по предварительным данным, пограничники задержали 41 мигранта из Беларуси, незаконно пересекшего границу. Как сообщается в пресс-релизе службы охраны государственной границы, всего в этом году до полуночи с субботы на воскресенье было задержано 2 064 мигранта, незаконно пересекших границу с Беларусью.

Из всех иностранцев, задержанных в пятницу, 30 представились гражданами Ирака или имели при себе документы этой страны.

Мигранты будут проверены на COVID-19 и до получения результатов изолированы. Обстоятельства событий выясняются, ведутся следствия. О лицах, попросивших убежища, уведомлен департаментом миграции, который рассматривает подобные просьбы.

Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje / AP nuotr.

Из всех иностранцев, что были задержаны на границе с Беларусью в этом году, большинство составляют граждане Ирака или лица, представившиеся таковыми, – 1 090. Кроме того, задержано 179 граждан Конго, 121 – Камеруна, 78 – Гвинеи, 74 – Ирана, 70 – России и граждане других стран. Гражданство некоторых мигрантов пограничники уточняют до сих пор, так как при многих иностранцах не было документов.

Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje / AP nuotr.

В этом году до полуночи с субботы на воскресенье было задержано 2 064 мигранта, незаконно пересекших границу с Беларусью. Этот показатель в 25 раз выше, чем за весь 2020 год.

Наибольшая часть задержанных стремилась через Литву попасть в страны Западной Европы.

Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
1 / 3AP nuotr.
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
2 / 3AP nuotr.
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
3 / 3AP nuotr.
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
Migrantai Lietuvoje
# Литва
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