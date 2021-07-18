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2021.07.18 09:25

Le Temps: Александр Лукашенко провоцирует миграционный кризис с Европой

Le Temps, InoPressa2021.07.18 09:25
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

"Наслать тысячи нелегальных мигрантов, чтобы отомстить за экономические санкции? Такой метод кажется безумным, но все же он был вполне предсказуемым. И даже ожидаемым: Александр Лукашенко любезно предупредил европейцев, что в борьбе против них он воспользуется границами. "Но мы не ожидали, что это явление достигнет такого масштаба", - сказал Le Temps замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. - Александр Лукашенко привык делать эффектные заявления и изрекать угрозы". Куда меньше он привык их выполнять. На этот раз Александр Лукашенко, избранный президентом Белоруссии без малого 27 лет назад, решил сдержать свое обещание", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Вильнюсе Аня Новак.

"Белорусские власти явно облегчают прохождение мигрантов", - говорит Мантас Адоменас. Большинство из них говорят, что они иракцы, иранцы, конголезцы, камерунцы или гвинейцы. Два предпочтительных аэропорта вылета - Стамбул и Багдад, - указывает издание. "В настоящее время ведется расследование, - продолжает замминистра, - но, похоже, власти выдают визы мигрантам по прибытии в аэропорт Минска, что противоречит закону страны: визы необходимо получать до поездки. Их размещают в государственных гостиницах и возят на микроавтобусе до границы, при этом доподлинно неизвестно, нанимает ли водителей государство. Затем им показывают самые слабые контрольно-пропускные пункты".

(...) "Такие "организованные экскурсии" оцениваются в сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. "Мы не можем утверждать, что режим платит, но это не исключено", - говорит Мантас Адоменас. - Все группы приезжают без телефона, без документов". По состоянию на 11 июля в Литве за 2021 год было задержано 1634 нелегальных мигранта (по сравнению с 81 в 2020 году, 46 в 2019 году), в основном иракцы или конголезцы. Достаточно для того, чтобы правительство этой маленькой страны с населением 2,8 млн человек ввело чрезвычайное положение", - отмечает автор статьи.

Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Этой зимой в качестве предупреждения к литовской и польской границам хлынули целые потоки грузовиков с контрабандными сигаретами. Это на 500% больше, чем в предыдущем году, так, за несколько месяцев было изъято 5 млн пачек, сообщает белорусское СМИ Euradio. После спорных президентских выборов в августе 2020 года Литва, чья граница с Белоруссией составляет 679 км, стала основным убежищем для белорусских диссидентов, в том числе она приняла изгнанного лидера оппозиции Светлану Тихановскую. По мнению литовского правительства, речь идет о мести", - поясняет Новак.

По мнению Мантаса Адоменаса, связь между европейскими санкциями и мигрантами очевидна: "За день до принятия решения о применении четвертого пакета санкций в Литву было отправлено наибольшее количество мигрантов. Следующим шагом станут наркотики". Может ли Александр Лукашенко пойти еще дальше? "Он угрожал перекрыть поток товаров из Германии в Россию и Китай, - уточняет политический аналитик Артем Шрайбман из Московского Центра Карнеги. - Вероятно, это блеф, так как это было бы очень сложно организовать и стало бы разрушительным для режима, но не исключено, что Александр Лукашенко примет такие меры под влиянием эмоций".

(...) "Тем временем, Литва только что приступила к строительству второго лагеря после палаток, срочно установленных в Пабраде, и забора из колючей проволоки (как в Венгрии в 2015 году), который должен быть завершен через два-три месяца (стоимостью более 40 млн евро). Другими словами, назревает новый миграционный кризис", - резюмирует Аня Новак.

InoPressa

Aliaksandras Lukašenka
Mantas Adomėnas
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 2AP nuotr.
Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Mantas Adomėnas
# Литва
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