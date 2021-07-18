Айсте Паулина Вирбицкайте. Так где же эти скульпторы?

Весной этого года в вильнюсском парке Кудру галерея (AV17) разместила работы десяти литовских скульпторов. Хорошая возможность прогуляться, осмотреть парк и понять: эти художники не будут создавать нам памятники.

Галерея представляет литовских художников разных поколений. Искусствоведы много и интересно пишут о их творчестве, зрители периодически видят их на выставках. Однако лишь немногих из них можно увидеть среди участников конкурсов на создание памятников. А если кого-то и видим, то результаты... ну, не слишком впечатляющие.

«Почему все так плохо, где же эти наши скульпторы?» - вопрошают горожане, обращая взоры на действительно зачастую печально-комичные результаты конкурсов на создание памятников. Я не проводила опроса среди художников, но думаю, что знаю ответ: памятники, по крайней мере традиционные, им не слишком интересны.

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr.

Пока зрители мечтают о скульптурах Микеланджело

Нам часто не нравятся работы наших скульпторов. Одни вздыхают о Микеланджело, другие предпочитают Джеффа Кунса. Но Вильнюс – это не Флоренция и не Нью-Йорк. Если смириться с этой мыслью, будет не только меньше необоснованных претензий, но и коллективных и индивидуальных неврозов. Вильнюс действительно можно любить как Вильнюс, а не как территорию, которую срочно нужно сделать похожей на Берлин, Нью-Йорк или Копенгаген.

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr.

Отношения между обществом и искусством также никоим образом не напоминают ни Флоренцию эпохи Возрождения, ни современный Нью-Йорк. У нас с гораздо большим удовольствием художников ругают и с них требуют, – то есть за созданное искусство зрители платят ценными советами, как сделать лучше. В странах, на искусство которых мы смотрим с придыханием, люди искусство покупают. Поэтому художники создают, продают, снова получают средства на творчество, совершенствуются, создают еще лучше и получают еще больше денег. Вот и вся разница. Художники таковы, каково общество. Опыт последних веков показывает, что они, возможно, только более чутко, чем толпа, фиксируют атмосферу времени и места. Мне кажется, что нынешняя экспозиция в парке Кудру прекрасно передает то, что на самом деле представляет собой Вильнюс, без лозунгов и притворства. А поскольку и одного, и другого в последние годы мы действительно видим в городе предостаточно, я оцениваю эту выставку как глоток приятного свежего воздуха.

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr.

В скульптурах – повседневная жизнь Вильнюса

Скульптуры – небольших, человеческих масштабов. Они не удивляют виражами технологических решений, их материалы достаточно просты и относительно недороги. Это скульптура не очень большого, не очень богатого города. Но все же – города!

Художники смотрят на город уже не как пришельцы, но как его жители, для которых здесь все – свое. Они берут детали этого города и используют их в своих работах. Данас Алекса находит и переносит в парк автобусные мехи с их уютными волнами, Мария Шнипайте – металлический заборчик, Римантас Милькинтас и Владас Урбанавичюс используют металлические балки, используемые в строительстве. Используются городские материалы, часто демонстрируются городские объекты: антенны, подвески, навигационный знак.

У нас с гораздо большим удовольствием художников ругают и с них требуют, – то есть за созданное искусство зрители платят ценными советами, как сделать лучше. А.П. Вирбицкайте

В скульптурах оживает повседневная жизнь города. Они компактны и мобильны – быстро поставлены, быстро исчезнут. Интересно наблюдать, как по велению фантазии ловко сжимаются мехи, складываются позвонки металлической колонны, одна к другой на землю укладываются балки. Останется лишь фотографии в телефонах горожан и воспоминания – то же самое происходит со многими важными событиями в нашей жизни.

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr.

Скульптуры в парке Кудру не учат нас жизни и не показывают, в каком направлении двигаться. Хотя в описании произведений и встречаются попытки поднять проблемы, литовские скульпторы все же в большей степени поэты, которые предпочитают работать с материалом и формой, а не активно реагировать на текущие события. Разве это не портрет Вильнюса и вильнюсцев – довольно замкнутых, с подозрением относящихся к новшествам, но все же чутких и добрых душой?

Эти черты характерны и для самого Вильнюса, ведь кто же еще, как не город с такой сложной историей, мог бы лучше всего рассказать, насколько временны эти памятники, которые с таким энтузиазмом то и дело возводятся и вскоре разрушаются? Так что незачем суетиться. Сядь на скамейку, посмотри, что-нибудь вспомни, порадуйся форме, кончиками пальцев прикоснись к материалу. Скульптуры не хотят рассказывать нам славные истории прошлого, потому что настоящее – реальнее, чем эта славная история.

Кто же еще, как не город с такой сложной историей, мог бы лучше всего рассказать, насколько временны эти памятники, которые с таким энтузиазмом то и дело возводятся и вскоре разрушаются? А.П. Вирбицкайте

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr/

Есть и будут люди, которым нужны громкоголосые лидеры и темы более важные, чем они сами – это неплохо. Историческая память, желание отдать дань уважения важным личностям или событиям никуда не исчезает. Вот только все больше сомнений вызывает то, способен ли традиционный памятник отразить эти большие темы больших людей и событий. Те, кто уже видел новый памятник принцессе Диане в Лондоне, заметят, что этот вопрос актуален не только для Литвы. Похоже, мы находимся на переходном этапе: прежняя форма памятника кажется безнадежно устаревшей, а новую мы все никак не можем отыскать. Мы можем сколько угодно призывать и ругать художников, не способных создать хороший традиционный памятник, но если человеку не очень интересно, он возьмется за работу только по долгу службы или за деньги, и на очень хороший результат рассчитывать не стоит.

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr.

В пруду парка Кудру на одном боку плывет воронкообразный объект – «Пловец II» Миндаугаса Навакаса. Пловец всегда движется горизонтально, горизонтален и флаг, торчащий изнутри объекта. При ближайшем рассмотрении это может оказаться даже не флаг, а шорты пловца. Можно вообразить, что какая-то недюжинная сила вдруг перевернула бы этот объект, сделала скульптуру вертикальной, и тогда бы она выглядела намного величественнее. Но в таком случае ей постоянно угрожала бы опасность постыдно опрокинуться на бок, и все бы увидели, насколько недолговечно ее величие. Пловец, который дружелюбно адаптирован к окружающей среде и медленно движется по воле ветра, ближе к реальной жизни. Потому что, если ты не можешь спокойно и достойно побыть с самим собой, своей средой и людьми, находящимися рядом, что с того, что ты будешь громко поклоняться тому, что было когда-то давным-давно и где-то далеко?

Skulptūros Kūdrų parke / E. Blaževič/LRT nuotr/

Выставка «Ожидание» в вильнюсском парке Кудру продлится до 31 июля. В ней участвуют художники Данас Алекса, Йонас Аничас, Альгис Каспаравичюс, Таурас Кянсминас, Миндаугас Навакас, Римантас Милькинтас, Рафал Песляк, Миколас Саука, Мария Шнипайте, Владас Урбанавичюс. Организатор проекта – галерея (AV17).