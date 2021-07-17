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2021.07.17 10:55

В пятницу на границе с Беларусью был задержан еще 121 мигрант

BNS2021.07.17 10:55
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis / BNS nuotr.

В пятницу, по предварительным данным, пограничники задержали 121 мигранта из Беларуси, незаконно пересекшего границу. Как сообщается в пресс-релизе службы охраны государственной границы, всего в этом году до полуночи с пятницы на субботу было задержано 2 023 мигранта, незаконно пересекших границу с Беларусью.

Из всех иностранцев, задержанных в пятницу, 106 представились гражданами Ирака или имели документы этой страны.

Мигранты будут проверены на COVID-19 и до получения результатов изолированы. Обстоятельства событий выясняются, ведутся следствия. О лицах, попросивших убежища, уведомлен департаментом миграции, который рассматривает подобные просьбы.

Pasienis
Pasienis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Из всех иностранцев, что были задержаны на границе с Беларусью в этом году, большинство составляют граждане Ирака или лица, представившиеся таковыми, – 1 045. Кроме того, задержано 179 граждан Конго, 121 – Камеруна, 78 – Гвинеи, 74 – Ирана, 67 – России и граждане других стран. Гражданство некоторых мигрантов пограничники уточняют до сих пор, так как при многих иностранцах не было документов.

В этом году до полуночи с пятницы на субботу было задержано 2 023 мигранта, незаконно пересекших границу с Беларусью. Этот показатель в 25 раз выше, чем за весь 2020 год.

Большая часть задержанных стремится через Литву попасть в страны Западной Европы.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Pasienis
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
1 / 2BNS nuotr.
Pasienis
Pasienis
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Pasienis
# Литва
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