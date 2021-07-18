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2021.07.18 13:15

Китай сдает позиции в майнинге биткоинов. Казахстан уже третий

BBC News
BBC News Русская служба2021.07.18 13:15
Внутри китайской майнинг-фермы
Внутри китайской майнинг-фермы / фото GETTY IMAGES

Китай, где еще недавно добывалось три четверти всех биткоинов, постепенно уменьшает свою долю в мировом майнинге и теперь майнит меньше половины. Причем снижение произошло еще до новых запретительных мер, введенных властями КНР в июне нынешнего года.

Доля Казахстана в мировой добыче биткоинов напротив выросла, и страна вышла на третье место в майнинге после Китая и США, показал отчет о мировом майнинге биткоинов за период с сентября 2019-го по апрель 2021 года Центра альтернативных финансов Кембриджского университета.

Доля Китая за этот период сократилась с 75,5% до 46%. Вместе с тем заметно увеличились доли других игроков.

Второе место в мире по объему майнинга занимают США, нарастившие свою долю более чем в четыре раза - с 4,1% до 16,8%.

На третье место вышел Казахстан, показавший вовсе фантастический рост - с 1,4% до 8,6%.

По мнению экспертов, это произошло во многом благодаря миграции майнеров из соседнего Китая, где политика по отношению к ним постоянно ужесточается.

На четвертом месте Россия (5,9% - 6,5%), на пятом Иран (1,7% - 4,7%).

Крупными производителями биткоинов являются также Малайзия, Германия, Ирландия и Канада. На долю остальных стран приходятся 6% мировой добычи.

Исследование проводилось по сложной метдике, разработанной в 2017 году программистом Марком Бевандом.

Пекин против биткоина

В июне правительство КНР запретило банкам и платежным системам использовать биткоин, что привело к временному обрушению его стоимости, а провинции Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия полностью запретили у себя майнинг.

Заявленная цель состояла в уменьшении финансовых рисков из-за высокой волатильности биткоина.

После этого, как сообщают кембриджские аналитики, все китайские предприятия по производству биткоинов "исчезли за одну ночь".

Известный противник биткоина, автор книги "Нападение 50-футового блокчейна" Дэвид Джерард предполагает, что "майнеры пакуют контейнеры" и вывозят оборудование куда-то за пределы КНР.

Китайские майнеры мигрировали и прежде - туда, где доступна дешевая электроэнергия. В сухое время года они концентрировались в "угольном" Синьцзяне, а в сезон дождей в богатой гидроэнергией Сычуани.

Опасения экологов

Британских экспертов занимает не столько экономическая сторона вопроса, сколько последствия для окружающей среды.
Майнинг криптовалюты состоит в том, что занимающиеся им люди при помощи своих компьютеров проверяют все мировые транзакции с ней за вознаграждение в биткоинах.

Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций.
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций. / фото GETTY IMAGES

Чтобы существенно зарабатывать на этом, требуются огромные компьютерные мощности, целые "фабрики" из сотен устройств, которые ежегодно потребляют свыше семи тераватт электричества. Это сопоставимо с выработкой семи средних АЭС или 21,8 миллиона солнечных панелей и с потреблением таких стран, как Аргентина и Колумбия.

Значительную часть его производят тепловые электростанции. В Казахстане 87% всей вырабатываемой энергии дает сжигание органического топлива, в том числе 70% - особенно вредного для природы угля.

Дэвид Джерард возмущается, что "такие ресурсы уходят фактически на лотерею", имея в виду стремление спекулянтов извлечь выгоду из скачков курса биткоина.

Владелец Tesla Илон Маск в этом году объявил о плане инвестировать в производство оборудования для майнинга на основе "чистой" энергии, но все равно подвергся критике со стороны борцов с глобальным потеплением. Чуть позже в мае Маск сказал, что его автомобильная компания больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, поскольку для производства криптовалюты требуется большое количество электроэнергии - и это вредит окружающей среде.

В то же время экологи признают, что не работающие, но не отключенные от сети устройства в одних США потребляют впустую примерно столько же энергии, сколько мировой майнинг.

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Внутри китайской майнинг-фермы
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций.
BBC News
Внутри китайской майнинг-фермы
Внутри китайской майнинг-фермы
1 / 2фото GETTY IMAGES
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций.
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций.
2 / 2фото GETTY IMAGES
Внутри китайской майнинг-фермы
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций.
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