Новости

2021.07.17 10:35

Süddeutsche Zeitung: Лукашенко уничтожает национальную элиту

Süddeutsche Zeitung, InoPressa2021.07.17 10:35
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

"Полицейские рейды, аресты, запреты: только за один день белорусский режим принял меры против 16 организаций, которые являются для него бельмом на глазу. Пострадали и критические СМИ - любая демократически настроенная оппозиция должна быть устранена", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"За громкими заявлениями белорусских властей последовало заявление одной из жертв: "Мы не прекратим свою правозащитную деятельность", - написала организация "Весна" на своем сайте. Рейд, проведенный в среду, стал серьезным ударом по крупнейшей правозащитной организации Белоруссии. Девять ее членов были арестованы, также была потеряна связь с ее лидером Алесем Беляцким, лауреатом альтернативной Нобелевской премии. "Весна" объяснила, что причиной "запугивания" стала ее приверженность демократическим ценностям", - передает издание.

"Только в среду были проведены обыски в 16 белорусских организациях. Министерство иностранных дел в Берлине заявило о "массовом государственном запугивании и преследовании". Германия продолжит оказывать поддержку "гражданскому обществу Белоруссии, находящемуся в тяжелом положении, и сохранит санкционное давление на режим". Уже на прошлой неделе белорусское руководство еще больше усилило давление на критиков, приняв меры против независимой газеты "Наша Нва". В четверг ее веб-сайт по-прежнему был заблокирован, официально за "незаконные материалы" и "нарушение общественного порядка".

"Газета "Наша Нва" была основана в начале XX века и считалась старейшей газетой Белоруссии, - отмечает Süddeutsche. - Из-за ее критической позиции за долгую эпоху Лукашенко у нее уже не раз возникали проблемы с властями. В среду также прошли обыски в одной из брестских газет, редакциях различных интернет-порталов и электронных СМИ".

"По данным национальной ассоциации журналистов, только с начала этого года в Белоруссии было арестовано 87 представителей СМИ. "Лукашенко уничтожает национальную элиту", - написала в четверг российская "Независимая газета" о последнем ударе по белорусскому гражданскому обществу. Движение "За свободу" сейчас также находится под угрозой исчезновения. В понедельник суд примет решение по иску, поданному министерством юстиции, которое потребовало запрета движения", - говорится в статье.

"Минский президент, правящий Белоруссией с 1994 года, получает экономическую и политическую поддержку от президента России Владимира Путина, - указывает издание. - В среду, после визита Лукашенко, Кремль заявил об "удушающих санкциях" против Белоруссии".

"В ответ на санкции Минск, в свою очередь, распорядился закрыть Институт Гете в столице, что тоже наносит удар прежде всего по гражданскому обществу Белоруссии. В отместку Белоруссия также усугубляет конфликт с соседней Литвой. Государство ЕС уже несколько недель жалуется на то, что белорусское руководство намеренно переправляет через границу мигрантов из Ирака, Ирана и Афганистана. В связи с этим Литва начала строительство стены на границе с Белоруссией", - пишет Süddeutsche Zeitung.

InoPressa

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 1Vida Press nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
35 мин. назад

В пятницу на границе с Беларусью был задержан еще 121 мигрант

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
58 мин. назад

За сутки в Литве выявлено 89 новых случаев коронавируса

Похороны умершего от коронавируса в Санкт-Петербурге, июнь 2021
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Коронавирус в мире: Россия и Литва - в лидерах избыточной смертности, в Британии - пик заражений с января

5
Lietus
1 ч. назад

Забудем былую жару: приближается более прохладная погода, несущая дожди и даже шквалы

Bankai
3 ч. назад

Банки Литвы будут тщательно оценивать платежи, связанные с санкционными секторами Беларуси

Gabrieliaus Landsbergio spaudos konferencija iš Vilniaus oro uosto
3 ч. назад

Г. Ландсбергис: Ирак с осторожностью относится к возвращению мигрантов

Agnė Bilotaitė
5 ч. назад

А. Билотайте: Германия пришлет 10 полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью

Радио "Свобода"
17 ч. назад

В Беларуси обыскивают журналистов "Белсат" и "Радио Свобода"

Мигранты в Литве
18 ч. назад

Полиция задержала по дороге в Польшу 4 нелегальных мигрантов

Ассоциативное фото
18 ч. назад

Журналисты заявляют об уничтожении профессии в России

Karštis
2021.07.16 13:11

Литва по ситуации с COVID-19 вновь попала в "желтую" зону

В. Землис-Балявичюс
2021.07.16 14:48

Литовский ученый: четвертая волна COVID-19 уже началась

„Belorus“ sanatorija
2021.07.16 15:36

У санатория "Беларусь" в Друскининкай - новый владелец

Мигранты в Литве
2021.07.16 16:04

Политики Шальчининкай не одобрили создание центра для мигрантов в Девенишках

Министерство настаивает на расселении мигрантов в Девенишках
Светлана Алексиевич
2021.07.16 14:57

Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет

Мигранты в Литве
2021.07.16 12:19

За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 107 нелегальных мигрантов

Bankai
2021.07.17 08:30

Банки Литвы будут тщательно оценивать платежи, связанные с санкционными секторами Беларуси

Альгирдас Клова
2021.07.16 12:36

Умер литовский композитор и музыковед Альгирдас Клова

Potvynių padariniai Vokietijoje
14
2021.07.16 11:36

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек

14
Lietus
2021.07.17 10:13

Забудем былую жару: приближается более прохладная погода, несущая дожди и даже шквалы