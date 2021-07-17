Г. Ландсбергис: Ирак с осторожностью относится к возвращению мигрантов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, вернувшись после визита в Багдад, говорит, что Ирак с осторожностью относится к возвращению мигрантов в страну происхождения.

"Ирак с осторожностью относится к возвращению людей", - сказал глава литовской дипломатии журналистам в Вильнюсском аэропорту в пятницу.

И все же он подчеркнул, что у Литвы есть рычаги на переговорах с Багдадом.

Как ранее говорил министр агентству BNS, Евросоюз собирается ужесточить выдачу шенгенских виз иракцам, однако решение миграционной проблемы в Литве может изменить мнение Сообщества.

"У Ирака много ожиданий относительно более глубокого сотрудничества с ЕС. Почти все они связаны с визами, поездками. (...) Сегодня очень многие взоры обращены на Литву. Если удастся этот вопрос решить, может быть, что отношение к Ираку в ЕС будет благоприятнее", - сказал Г. Ландсбергис.

По словам министра, главной помощью Ирака перед высылкой нелегальных мигрантов назад в страну происхождения была бы их идентификация.

Между тем, от Турции, через которую мигранты попадают из Ирака в Беларусь, Литва хотела бы добиться регистрации людей, следующих транзитом в Минск, что предоставило бы возможность их идентифицировать.

"Если они не могут дать нам их (данные – BNS) до того, как происходит нелегальная миграция, хорошо - тогда они могут помочь нам получить эти данные после того, как миграция уже произошла", - объяснил глава литовской дипломатии.

По словам Г. Ландсбергиса, в этом мог бы помочь консульский сотрудник Турции, делегированный Стамбулом для работы на территории Литвы.

Министр также сказал, что говорил с должностными лицами стран о возможности сокращения числа полетов в Минск, предложив компенсации, однако в этой сфере благоприятных решений в ближайшее время, скорее всего, не будет.

"Их аргумент - полеты коммерческие, поэтому они не видят возможности быстро сократить их число", - объяснил глава МИД.

В последнее время Литва сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через границу с Беларусью, мигранты - преимущественно граждане Ирака, стран Африки.

В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности почти 1,9 тыс. нелегальных мигрантов. Это в несколько десятков раз больше, чем за весь 2020 год.

Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции - это организованная белорусским режимом акция против Литвы. Напряженность между Минском и Вильнюсом возросла в прошлом году после спорных выборов президента Беларуси.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.