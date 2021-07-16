Умер литовский композитор и музыковед Альгирдас Клова

Композитор, музыковед и мультиинструменталист Альгирдас Клова скончался на 63-м году жизни. Печальное известие порталу LRT.lt подтвердила руководитель Литовского музыкального информационного центра Радвиле Буйвидене.

Близкий друг покойного музыканта, музыкальный издатель Довидас Блувштейнас, говорит, что их связывала давняя дружба. С тех пор, как он выпустил кассету Kikilio.

«Мы хорошо понимали друг друга. Альгис был одним из самых разносторонних ценителей музыки. Спектр его знаний и увлечений был чрезвычайно широк: академическая, мировая музыка, фольклор, джаз, рок и все их комбинации, - говорит Д. Блувштейнас. - Он был дружелюбным, дегким в общении, изобретательным человеком».

Потеря друга поразила Д. Блувштейнаса в пылу совместной работы. Несколько лет назад А. Клова записал сольный альбом - виниловую пластинку «Versmės tėkmė», выпущенную «Zona Records».



На пластинке звучат интерпретации литовских песен, на всех инструментах играл сам Альгирдас Клова.

«Сейчас мы собираемся выпустить «Versmės tėkmė II» с большим составом музыкантов. Мы даже запланировали концертный тур с французским композитором Филом Воном и Гинтасом Гаскявичюсом. Их трио очень хорошо сработалось, созрел совместный проект. К сожалению, он не состоится», - с сожалением констатирует Д. Блувштейнас.