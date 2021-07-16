Литва по ситуации с COVID-19 вновь попала в желтую зону

В связи с тем, что в Литве продолжают расти количества заражений коронавирусом, страна по собственной классификации из более мягкой, зеленой зоны, вновь перешла в зону более высокого риска - желтую.

Между тем, по общей системе цветов Евросоюза, которая определяет степень ограничений для путешествующих, пока Литва остается в зеленой зоне, когда приминаются минимальные ограничения на передвижение.

Литовская система определения цветовой зоны базируется на количестве новых случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале как часть плана карантинных послаблений.

Зеленый A сценарий действует, когда на 100 тыс. жителей приходится менее 25 случаев, а доля положительных тестов ниже 4%. В нее Литва вошла 30 июня.

Желтый B сценарий разделен на вариант B1, когда имеется 25–50 случаев на 100 тыс. жителей и менее 4% положительных тестов, и B2, когда на 100 тыс. жителей приходится 50–100 случаев.

В данный момент в Литве фиксируется 26,2 новых случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, а доля положительных тестов составляет – 0,9%.

Красный C и черный D -сценарий вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 тыс. жителей.

Ранее с этими цветовыми показателями тесно связывались конкретные ограничения, однако в последнее время представители правительства акцентируют, что более строгие меры будут связаны, прежде всего, с запылённостью больниц.

"Правительство будет следить за ситуацией, прежде всего в больницах, поскольку это, вероятно, самый важный показатель, и можем ли мы предоставлять услуги здравоохранения", – заявила в четверг глава правительства Ингрида Шимоните в интервью передаче телеканала ЛРТ "Тема дня".

Пока показатель заполненности больниц в стране продолжает улучшаться, в четверг госпитализацию проходили 55 пациентов с COVID-19.