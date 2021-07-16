Литовский ученый: четвертая волна COVID-19 уже началась

В последние дни количество случаев коронавируса в Литве снова растет, но, по словам аналитика данных Вайдотаса Землиса-Балявичюса, пока не ясно, что вызвало рост числа заражений. Эксперт не предсказывает ничего хорошего и заявляет, что в скором времени больницы могут снова пополниться инфицированными COVID-19 людьми.

Аналитик В. Землис-Балявичюс говорит, что четвертая волна коронавируса уже началась.

«Судя по данным, сегодняшний еженедельный рост составляет 100 процентов. Значит, за неделю цифры увеличились вдвое. В Клайпеде, например, число заражений выросло втрое. В Вильнюсе рост немного ниже - 30 процентов. Однако с каждым днем ​​мы получаем все больше информации о том, что рост начался», - говорит В. Землис-Балявичюс.

По словам ученого, самое главное - выяснить, каковы причины роста числа заболеваний, но, по его словам, пока об этом нет информации.

«Основное предположение - это дельта-штамм. Если бы распространенность этого штамма в настоящее время составляла 90%, можно было бы сказать, что нынешнее увеличение случаев заражения происходит именно из-за дельта-штамма. Однако у нас нет доказательств, поэтому без ответа на причинно-следственный вопрос очень сложно что-то комментировать», - сказал В. Землис-Балявичюс порталу LRT.lt.

Ученый не жалеет критики и в адрес Минздрава. По его словам, очень важно определить, кто распространяет вирус - вакцинированные жители или те, кто не прошел вакцинацию. Однако, по словам В. Землиса-Балявичюса, эта информация не предоставляется.

/ D. Umbraso/LRT nuotr.

«Рост случаев Минздрав застал так же, как снег дорожные службы - неожиданно, - иронично комментирует ситуацию В. Землис-Балявичюс. - В очередной раз мы полагаемся на пробелы в коммуникации и анализе данных. Минздрав не ведет анализ данных или не сообщает об этом. На этой неделе была прекрасная возможность напомнить всем, как работает Минздрав - ничего не делается или мы не знаем об этом, и можем только догадываться», - критикует министерство аналитик данных.

В. Землис-Балявичюс осторожно говорит о возможном введении ограничениях. По его словам, до тех пор, пока не станет известно, чем вызван скачок числа заражений, необоснованных решений принимать нельзя.

«Если затянуть там, где это не нужно, эффекта не будет. В Нидерландах, например, количество заболевших увеличилось из-за открытия ночных клубов. Знаем ли мы, почему ситуация в Литве ухудшается? Нет, опять же, ограничения будут вводиться с бухты-барахты, потому что данных нет», - заключает В. Землис-Балявичюс.

Вчера премьер Ингрида Шимоните заявила, что если если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится, то определенные виды деятельности будут доступны только с "паспортом возможностей". Кроме того, возможно за тесты на COVID-19 людям придется платить самим.