Новости

2021.07.16 14:48

Литовский ученый: четвертая волна COVID-19 уже началась

Вильте Норвидайте, LRT.lt2021.07.16 14:48
В. Землис-Балявичюс
В. Землис-Балявичюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В последние дни количество случаев коронавируса в Литве снова растет, но, по словам аналитика данных Вайдотаса Землиса-Балявичюса, пока не ясно, что вызвало рост числа заражений. Эксперт не предсказывает ничего хорошего и заявляет, что в скором времени больницы могут снова пополниться инфицированными COVID-19 людьми.

Аналитик В. Землис-Балявичюс говорит, что четвертая волна коронавируса уже началась.

«Судя по данным, сегодняшний еженедельный рост составляет 100 процентов. Значит, за неделю цифры увеличились вдвое. В Клайпеде, например, число заражений выросло втрое. В Вильнюсе рост немного ниже - 30 процентов. Однако с каждым днем ​​мы получаем все больше информации о том, что рост начался», - говорит В. Землис-Балявичюс.

По словам ученого, самое главное - выяснить, каковы причины роста числа заболеваний, но, по его словам, пока об этом нет информации.

«Основное предположение - это дельта-штамм. Если бы распространенность этого штамма в настоящее время составляла 90%, можно было бы сказать, что нынешнее увеличение случаев заражения происходит именно из-за дельта-штамма. Однако у нас нет доказательств, поэтому без ответа на причинно-следственный вопрос очень сложно что-то комментировать», - сказал В. Землис-Балявичюс порталу LRT.lt.

Ученый не жалеет критики и в адрес Минздрава. По его словам, очень важно определить, кто распространяет вирус - вакцинированные жители или те, кто не прошел вакцинацию. Однако, по словам В. Землиса-Балявичюса, эта информация не предоставляется.

/ D. Umbraso/LRT nuotr.

«Рост случаев Минздрав застал так же, как снег дорожные службы - неожиданно, - иронично комментирует ситуацию В. Землис-Балявичюс. - В очередной раз мы полагаемся на пробелы в коммуникации и анализе данных. Минздрав не ведет анализ данных или не сообщает об этом. На этой неделе была прекрасная возможность напомнить всем, как работает Минздрав - ничего не делается или мы не знаем об этом, и можем только догадываться», - критикует министерство аналитик данных.

В. Землис-Балявичюс осторожно говорит о возможном введении ограничениях. По его словам, до тех пор, пока не станет известно, чем вызван скачок числа заражений, необоснованных решений принимать нельзя.

«Если затянуть там, где это не нужно, эффекта не будет. В Нидерландах, например, количество заболевших увеличилось из-за открытия ночных клубов. Знаем ли мы, почему ситуация в Литве ухудшается? Нет, опять же, ограничения будут вводиться с бухты-барахты, потому что данных нет», - заключает В. Землис-Балявичюс.

Вчера премьер Ингрида Шимоните заявила, что если если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится, то определенные виды деятельности будут доступны только с "паспортом возможностей". Кроме того, возможно за тесты на COVID-19 людям придется платить самим.

В. Землис-Балявичюс
В. Землис-Балявичюс
В. Землис-Балявичюс
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
В. Землис-Балявичюс
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Светлана Алексиевич
3 мин. назад

Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет

Karštis
1 ч. назад

Литва по ситуации с COVID-19 вновь попала в "желтую" зону

Альгирдас Клова
2 ч. назад

Умер литовский композитор и музыковед Альгирдас Клова

Ramūnas Karbauskis
2 ч. назад

Карбаускис: мы сейчас являемся опорой президента в Сейме

Мигранты в Литве
2 ч. назад

За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 107 нелегальных мигрантов

Potvynių padariniai Vokietijoje
14
3 ч. назад

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек

14
Мигранты в Литве
3 ч. назад

Совет Шальчининкского района будет решать вопрос расселения мигрантов

A. Сакалаускас
4 ч. назад

Скандал в Малом театре: дядю Ваню на премьере сыграл не Арунас Сакалаускас, а режиссер

дополнено
Вильнюс
5 ч. назад

В Литве - 82 новых случаев коронавируса

Ингрида Шимоните
5 ч. назад

Шимоните рассказала, что ждет Литву при ухудшени ситуации с COVID-19

Здислав Палевич
2021.07.15 15:13

Власти Шальчининкского района сопротивляются поселению мигрантов в Девенишках

Ингрида Шимоните
2021.07.16 09:51

Шимоните рассказала, что ждет Литву при ухудшени ситуации с COVID-19

Петр Мамонов
2021.07.16 08:43

"Спаси себя, и хватит с тебя". От COVID-19 умер Петр Мамонов

Karštis
2021.07.16 13:11

Литва по ситуации с COVID-19 вновь попала в "желтую" зону

Вильнюс
2021.07.16 09:54

В Литве - 82 новых случаев коронавируса

В. Зеленский
2021.07.15 16:33

Сергей Руденко. Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти

A. Сакалаускас
2021.07.16 10:31

Скандал в Малом театре: дядю Ваню на премьере сыграл не Арунас Сакалаускас, а режиссер

дополнено
Мигрантский кризис в Литве
2021.07.16 08:57

Литва и Ирак договорились теснее сотрудничать в разрешении миграционного кризиса

Дональд Трамп
2021.07.15 16:56

Guardian опубликовала "документы Кремля" о помощи Москвы Трампу

Вакцинация COVID-19
2021.07.15 16:05

Дулькис: если снова понадобится карантин, больше свободы действия будет у привитых