Скандал в Малом театре: дядю Ваню на премьере сыграл не Арунас Сакалаускас, а режиссер

Вечером в четверг в Вильнюсском Малом театре состоялась премьера спектакля словенского режиссера Томи Янежича по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня». За несколько часов до события режиссер принял радикальное решение – он снял актера Арунаса Сакалаускаса, игравшего дядю Ваню, и сам поднялся на сцену.

Премьеру «Дяди Ваня» в Вильнюсском Малом театре сопровождало препятствие за препятствием – сначала она была отложена из-за пандемии, а накануне первого показа было решено отказаться от дяди Вани в исполнении известного литовского актера Арунаса Сакалаускаса.

После генеральной репетиции в среду, на которой дядю Ваню, как и планировалось, сыграл Арунас Сакалаускас, в четверг, всего за несколько часов до премьеры, режиссер решил, что игра актера его не убеждает и он не будет играть. О том, что дядю Ваню вместо него будет играть режиссер Томи Янежич, в своем фейсбуке сообщил сам актер.

A. Сакалаускас / D. Matvejevo nuotr.

Выйдя на сцену, режиссер сразу сказал публике, что не будет создавать этого персонажа, так как он даже и не сможет этого сделать, а попытается объяснить, каким должен быть его дядя Ваня в своем спектакле, и предложил зрителям творить его образ в своем воображении.

Хотя ситуация была неожиданной, театр решил не отменять спектакль после обсуждения с творческим коллективом, и теперь ждет, что решит Худсовет.

«Театр — это не запрограммированный организм, это живой организм, и он меняется. Такие ситуации, когда режиссер снимает декорации, меняет актера или отказывается от определенных сцен в последний день, являются нормальными. Однако мы ждем первой премьеры, и режиссер имеет право принимать важные творческие решения, которые позволят достичь желаемого художественного результата. Мы очень ценим талант Арунаса Сакалаускаса, мы его очень любим, но ждем сегодняшней премьеры с таким предложенным решением», - сказала Габриэле Туминайте, заместитель художественного руководителя театра.

Г. Туминайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

Режиссер Томи Янежич уже не впервые берется за Антона Чехова - он уже ставил «Дядю Ваню» в Италии. Режиссер говорит, что А. Чехов - очень близкий ему драматург, а «Дядя Ваня» - это пьеса, которая начинается и заканчивается размышлением героев о работе, и дает возможность поразмышлять о нашем подходе к труду.

«Мы работаем усерднее, чем наши предшественники, мечтаем о прогрессе, чтобы работать усерднее в будущем. Мы работаем все больше и больше, мы одержимы производительностью, мы как машины. В спектакле есть элементы водопада, это такая болезненная комедия о людях на грани, о неудачниках, о потерянном времени и потерях», - говорит режиссер.

Спектакль «Дядя Ваня» также будет показан в пятницу, а кто сыграет дядю Ваню, станет ясно после решения Художественного совета.