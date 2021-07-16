Новости

2021.07.16 10:31

Скандал в Малом театре: дядю Ваню на премьере сыграл не Арунас Сакалаускас, а режиссер

Маргарита Альпер, LRT.lt2021.07.16 10:31
A. Сакалаускас
A. Сакалаускас / BNS nuotr.

Вечером в четверг в Вильнюсском Малом театре состоялась премьера спектакля словенского режиссера Томи Янежича по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня». За несколько часов до события режиссер принял радикальное решение – он снял актера Арунаса Сакалаускаса, игравшего дядю Ваню, и сам поднялся на сцену.

Премьеру «Дяди Ваня» в Вильнюсском Малом театре сопровождало препятствие за препятствием – сначала она была отложена из-за пандемии, а накануне первого показа было решено отказаться от дяди Вани в исполнении известного литовского актера Арунаса Сакалаускаса.

После генеральной репетиции в среду, на которой дядю Ваню, как и планировалось, сыграл Арунас Сакалаускас, в четверг, всего за несколько часов до премьеры, режиссер решил, что игра актера его не убеждает и он не будет играть. О том, что дядю Ваню вместо него будет играть режиссер Томи Янежич, в своем фейсбуке сообщил сам актер.

A. Сакалаускас
A. Сакалаускас / D. Matvejevo nuotr.

Выйдя на сцену, режиссер сразу сказал публике, что не будет создавать этого персонажа, так как он даже и не сможет этого сделать, а попытается объяснить, каким должен быть его дядя Ваня в своем спектакле, и предложил зрителям творить его образ в своем воображении.

Хотя ситуация была неожиданной, театр решил не отменять спектакль после обсуждения с творческим коллективом, и теперь ждет, что решит Худсовет.

«Театр — это не запрограммированный организм, это живой организм, и он меняется. Такие ситуации, когда режиссер снимает декорации, меняет актера или отказывается от определенных сцен в последний день, являются нормальными. Однако мы ждем первой премьеры, и режиссер имеет право принимать важные творческие решения, которые позволят достичь желаемого художественного результата. Мы очень ценим талант Арунаса Сакалаускаса, мы его очень любим, но ждем сегодняшней премьеры с таким предложенным решением», - сказала Габриэле Туминайте, заместитель художественного руководителя театра.

Г. Туминайте
Г. Туминайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

Режиссер Томи Янежич уже не впервые берется за Антона Чехова - он уже ставил «Дядю Ваню» в Италии. Режиссер говорит, что А. Чехов - очень близкий ему драматург, а «Дядя Ваня» - это пьеса, которая начинается и заканчивается размышлением героев о работе, и дает возможность поразмышлять о нашем подходе к труду.

«Мы работаем усерднее, чем наши предшественники, мечтаем о прогрессе, чтобы работать усерднее в будущем. Мы работаем все больше и больше, мы одержимы производительностью, мы как машины. В спектакле есть элементы водопада, это такая болезненная комедия о людях на грани, о неудачниках, о потерянном времени и потерях», - говорит режиссер.

Спектакль «Дядя Ваня» также будет показан в пятницу, а кто сыграет дядю Ваню, станет ясно после решения Художественного совета.

A. Сакалаускас
A. Сакалаускас
Г. Туминайте
A. Сакалаускас
A. Сакалаускас
1 / 3BNS nuotr.
A. Сакалаускас
A. Сакалаускас
2 / 3D. Matvejevo nuotr.
Г. Туминайте
Г. Туминайте
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
A. Сакалаускас
A. Сакалаускас
Г. Туминайте
# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мигранты в Литве
1 мин. назад

Совет Шальчининкского района будет решать вопрос расселения мигрантов

Вильнюс
1 ч. назад

В Литве - 82 новых случаев коронавируса

Ингрида Шимоните
1 ч. назад

Шимоните рассказа, что ждет Литву при ухудшени ситуации с COVID-19

Мигрантский кризис в Литве
2 ч. назад

Литва и Ирак договорились теснее сотрудничать в разрешении миграционного кризиса

Петр Мамонов
2 ч. назад

"Спаси себя, и хватит с тебя". От COVID-19 умер Петр Мамонов

В. Путин
2 ч. назад

Financial Times. Хрупкий фасад России Владимира Путина

Viktoras Orbanas
17 ч. назад

Нацобъединение Литвы сообщило, что получило благодарность В. Орбана за поддержку

Kelias Vilnius–Utena
17 ч. назад

Министерство предлагает два связанных с автомобильными выхлопами налога

Дональд Трамп
18 ч. назад

Guardian опубликовала "документы Кремля" о помощи Москвы Трампу

В. Зеленский
18 ч. назад

Сергей Руденко. Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти

Здислав Палевич
2021.07.15 15:13

Власти Шальчининкского района сопротивляются поселению мигрантов в Девенишках

Скульптуры Зеленого моста
11
2021.07.15 14:26

Скульптуры Зеленого моста: с пьедестала – в вильнюсскую «арестантскую»

11
2021.07.15 11:42

Уровень бедности в Литве: о чем говорят показатели за 2020 год?

Петр Мамонов
2021.07.16 08:43

"Спаси себя, и хватит с тебя". От COVID-19 умер Петр Мамонов

В. Зеленский
2021.07.15 16:33

Сергей Руденко. Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти

Ингрида Шимоните
2021.07.16 09:51

Шимоните рассказа, что ждет Литву при ухудшени ситуации с COVID-19

Вакцинация COVID-19
2021.07.15 16:05

Дулькис: если снова понадобится карантин, больше свободы действия будет у привитых

Дональд Трамп
2021.07.15 16:56

Guardian опубликовала "документы Кремля" о помощи Москвы Трампу

Bankai
2021.07.15 16:02

Банки Литвы будут внимательнее оценивать платежи, связанные санкционными секторами Беларуси

Вильнюс
2021.07.16 09:54

В Литве - 82 новых случаев коронавируса