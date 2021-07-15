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2021.07.15 15:18

За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 57 нелегальных мигрантов

BNS2021.07.15 15:18
Migrantai Vydeniuose
Migrantai Vydeniuose / AP nuotr.

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 57 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

Больше всего таких мигрантов - 37 - было задержано на территории Шальчининкского района. Среди них было 16 лиц, представившихся гражданами России из Чечни и Дагестана.

По предварительным данным, это могут быть несколько семей, в них восемь несовершеннолетних. Оставшаяся часть группы – мужчины. В этой же группе были 17 граждан Афганистана и четыре гражданина Индии.

Лишь у меньшей части задержанных были документы.

По сообщению СОГГЛ при задержании некоторые афганцы и индусы вели себя грубо, сразу же не подчинялись командам пограничников, пытались сбежать. Пограничники их догнали и задержали. Двух из них удалось задержать с помощью пилотов вертолёта.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1795 тыс. мигрантов – в 22 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 854 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 198 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 70 - Ирана и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Migrantai Vydeniuose
Migrantai Vydeniuose
1 / 1AP nuotr.
Migrantai Vydeniuose
# Литва
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