Новости

2021.07.15 09:01

КС Литвы рассмотрит жалобу о зачислении службы в советской армии в пенсионный стаж

BNS2021.07.15 09:01
КС Литвы
КС Литвы / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы приступит к рассмотрению индивидуальной жалобы на обоснованность решения не вносить в пенсионный стаж время, проведенное на службе в советской армии, даже в том, случае, если человек на службе действовал в интересах Литвы.

Заявитель связывает нарушение своих прав с решениями, которыми при вычислении назначаемой ему должностной и государственной пенсии военного, в срок службы для этой пенсии не был зачислен период с 11 марта 1990 года по 31 августа 1991 года.

Заявитель сначала обратился в Вильнюсский окружной административный суд с просьбой отменить такое решение, обязать Фонд соцстрахования пересчитать его служебный стаж. Этот суд удовлетворил просьбу, однако Главный административный суд Литвы удовлетворил апелляционную жалобу Фонда соцстрахования и принял новое решение – отклонил жалобу заявителя как необоснованную.

Мужчина утверждает, что таким образом нарушается принцип конституционной справедливости, ведь эта работа не приравнивается к сроку службы для назначения пенсии по сроку службы и государственной военной пенсии лишь потому, что не соответствует условиям быть призванным выполнять обязательную военную службу.

Заявитель утверждает, что этот период службы с 11 марта 1990 года он выполнял по указанию литовских должностных лиц, во время службы выполнял важные для Литвы функции, действовал в интересах Литвы и ради ее пользы, поэтому был лояльным Литовскому государству.

КС Литвы
КС Литвы
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
КС Литвы
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Ассоциативное фото
10 мин. назад

В Беларуси задержали правозащитника Алеся Беляцкого

Москва
23 мин. назад

В Москве скончалась литературный критик Людмила Вязмитинова

А. Дулькис
15 ч. назад

Дулькис ответил на критику президента: решение примет премьер

JAV vėliava
16 ч. назад

Аккредитована новый атташе по обороне США в Литве

Gitanas Nausėda, Andrzej Duda
16 ч. назад

Во внешней политике президент Литвы акцентирует связи с Польшей

А. Лукашенко
16 ч. назад

Белорусские активисты: стена на границе поможет режиму расправиться с оппозицией

Науседа: Мы не должны становиться "проходным двором"
17 ч. назад

В Беларуси идут массовые обыски у правозащитников

В. Грубляускас
17 ч. назад

Мэр Клайпеды: город примет нелегальных мигрантов лишь в крайнем случае

Koronaviruso testas (asociatyvi)
17 ч. назад

В Литве вводится обязательное тестирование для перевозчиков, работников секторов общепита и досуга

Migrantai
18 ч. назад

Литовская полиция задержала шестерых бежавших мигрантов

Расследование ЛРТ 11
2021.07.14 10:11
Расследование ЛРТ

Из Курдистана в Европу за 15 тысяч долларов. Как устроен поток беженцев через Беларусь в Литву

11
Гитанас Нaуседа
2021.07.14 11:49

Президент Литвы против строгих ограничений для непривитых

А. Лукашенко
2021.07.14 16:09

Белорусские активисты: стена на границе поможет режиму расправиться с оппозицией

Науседа: Мы не должны становиться "проходным двором"
Migrantai
2021.07.14 14:51

Литовская полиция задержала шестерых бежавших мигрантов

Tarptautinis Vilniaus oro uostas
2021.07.14 09:47

Пассажиропоток в аэропортах Литвы вырос более чем вдвое

2021.07.14 15:40

В Беларуси идут массовые обыски у правозащитников

В. Грубляускас
2021.07.14 15:29

Мэр Клайпеды: город примет нелегальных мигрантов лишь в крайнем случае

Каунас
2021.07.14 10:27

В Литве - 80 новых случаев коронавируса

Вильнюсский аэропорт
2021.07.14 09:34

С этой недели в литовских аэропортах действуют цифровые COVID-свидетельства

Акция в поддержку закона о партнерских отношениях
2021.07.14 12:05

Президент Литвы подтвердил, что не подписал бы закон о партнерских отношениях