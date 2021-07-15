КС Литвы рассмотрит жалобу о зачислении службы в советской армии в пенсионный стаж

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы приступит к рассмотрению индивидуальной жалобы на обоснованность решения не вносить в пенсионный стаж время, проведенное на службе в советской армии, даже в том, случае, если человек на службе действовал в интересах Литвы.

Заявитель связывает нарушение своих прав с решениями, которыми при вычислении назначаемой ему должностной и государственной пенсии военного, в срок службы для этой пенсии не был зачислен период с 11 марта 1990 года по 31 августа 1991 года.

Заявитель сначала обратился в Вильнюсский окружной административный суд с просьбой отменить такое решение, обязать Фонд соцстрахования пересчитать его служебный стаж. Этот суд удовлетворил просьбу, однако Главный административный суд Литвы удовлетворил апелляционную жалобу Фонда соцстрахования и принял новое решение – отклонил жалобу заявителя как необоснованную.

Мужчина утверждает, что таким образом нарушается принцип конституционной справедливости, ведь эта работа не приравнивается к сроку службы для назначения пенсии по сроку службы и государственной военной пенсии лишь потому, что не соответствует условиям быть призванным выполнять обязательную военную службу.



Заявитель утверждает, что этот период службы с 11 марта 1990 года он выполнял по указанию литовских должностных лиц, во время службы выполнял важные для Литвы функции, действовал в интересах Литвы и ради ее пользы, поэтому был лояльным Литовскому государству.