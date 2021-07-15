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2021.07.15 08:56

В Беларуси задержали правозащитника Алеся Беляцкого

Deutsche Welle2021.07.15 08:56
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / Shutterstock.com nuotr.

Главу правозащитного центра "Весна" задержали в рамках уголовного дела, детали которого пока неизвестны. В Беларуси прошли массовые обыски. В Госдепе США осудили действия белорусских властей.

Глава правозащитного центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси, Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram его организации в среду, 14 июля.

В каком статусе находится Беляцкий и в чем суть уголовного дела, пока неизвестно. Ранее в этот день обыски прошли в ряде правозащитных организаций и на квартирах правозащитников.

В частности, обыскам подверглись Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, офисы благотворительного проекта "Имена", "Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", организации "Гендерные перспективы" и других. В результате были задержаны еще несколько представителей "Весны".

Госдеп США осудил обыски и задержания правозащитников в Беларуси

На волну обысков и задержаний в Беларуси отреагировали в Госдепартаменте США. "Мы осуждаем сегодняшние рейды белорусских властей, направленные по меньшей мере против 19 гражданских, политических и образовательных неправительственных организаций", - написал представитель Госдепа Нед Прайс в Twitter. Он призвал прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1Shutterstock.com nuotr.
Ассоциативное фото
# Беларусь# В мире
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