В Москве скончалась литературный критик Людмила Вязмитинова

В Москве на 71-м году жизни умерла литературный критик, поэтесса Людмила Вязмитинова. Об этом стало известно 14 июля.

Ранее в соцсетях сообщалось о госпитализации поэтессы, отмечает ТАСС. "Еще одного друга по ФБ не стало. Все по той же причине. Последнее время, как пишут на ее странице, она находилась на ИВЛ", - написал в Фейсбуке культуролог Николай Подосокорский.

Людмила Вязмитинова родилась 25 августа 1950 года. Окончила Литературный институт имени Горького. Выпустила книги стихов "Пространство роста", "Монета", сборник эссе о современной литературе "Tempus deliberandi. Время для размышлений" в соавторстве с Андреем Цукановым. Публиковала критические статьи в журналах "Новое литературное обозрение", "Знамя", "Новый мир", "Дружба народов", "Крещатик", "Урал", интернет-журнале "Топос". Автор проектов "Календарь поэтов - 2020" и "Поэзия со знаком плюс".



Николай Подосокорский отмечает, что Вязмитинова была членом Союза писателей Москвы, Московского союза литераторов, Русского ПЕН-центра, куратором литературного клуба "Личный взгляд". Награждена Серебряной медалью Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей "ЛиФФт" в 2017-м году.