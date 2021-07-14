В Беларуси идут массовые обыски у правозащитников

Силовики обыскивают квартиры правозащитников и офисы организаций в Минске, Бресте, Гродно, Орше.

В Беларуси проходят массовые обыски в офисах правозащитных организаций и на квартирах правозащитников. Незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" сообщил в среду, 14 июля, что около 7 часов утра силовики пришли с обыском к юристу организации Владимиру Лабковичу, а позже - к заместителю председателя Валентину Стефановичу.

Как рассказала DW супруга Стефановича Алина, обыск у них в квартире проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР). В постановлении на обыск значились статьи об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и уклонении от уплаты налогов. У Стефановича изъяли компьютеры, даже детский, бело-красно-белые флаги. После обыска его увезли силовики. По предварительным данным, Стефанович задержан на 72 часа.

В Минске обыск прошел также у правозащитника, сотрудника "Весны" Сергея Сыса. После этого он был задержан.

Массовые обыски в других правозащитных организациях



В столице Беларуси силовики нагрянули с обысками и в другие правозащитные организации. Так, об обысках в их офисах сообщили DW лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич и основатель благотворительного проекта "Имена" Катерина Синюк. В офис пришли люди, представившись финансовой милицией, указала Синюк.

Кроме того, прошли обыски дома и в офисах укоординатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, директора Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянко, в офисах "Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", Центра экономических исследований BEROC, правозащитной организации "Гендерные перспективы".

Чтобы войти в офисы партии БНФ, Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского Хельсинкского комитета, силовики выломали двери.

Обыски в других городах Беларуси



Сообщается также, что сотрудники ДФР провели обыск у гродненского правозащитника Виктора Сазонова, брестского правозащитника Кирилла Кофанова из Human Constanta, редактора издания orsha.eu Игоря Казмерчака. Казиерчак задержан силовиками.