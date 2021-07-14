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2021.07.14 15:29

Мэр Клайпеды: город примет нелегальных мигрантов лишь в крайнем случае

Atvira Klaipėda2021.07.14 15:29
В. Грубляускас
В. Грубляускас / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас утверждает, что если центральные власти и поставят перед городом задачу принять нелегальных мигрантов, то муниципалитет пойдет на этот шаг только в крайнем случае.

«Говоря о квотах, когда, сколько и какому самоуправлению будут выделены нелегальные мигранты, нужно четко сказать, что сегодня не принято никаких решений, которые могут быть охарактеризованы как обязательства Клайпеде принять одно или другое количество мигрантов. Не могу знать, как ситуация будет разворачиваться в будущем, какие шаги предпримет государство, но очень надеюсь, что это не поднимет ажиотаж в отдельных самоуправлениях, в том числе и в Клайпеде, не столкнет людей лбами и не спровоцирует социальное и эмоциональное напряжение, а также недоверие к государственным институтам», - говорит градоначальник.

Витаутас Грубляускас скептически отнесся к спонтанным митингам рядом с общежитием на улице Нидос, жители которого собирали подписи против принятия нелегалов.

Мэр призвал не поддаваться провокациям и не реагировать на ложные слухи. По его словам, муниципалитет находится в тесном контакте с министерством внутренних дел, поэтому о новых решениях, если такие будут, людей проинформируют незамедлительно.

На границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали в общей сложности более 1,7 тыс. мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них - это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

В. Грубляускас
В. Грубляускас
1 / 1R. Rumšienės/LRT nuotr.
В. Грубляускас
# Литва
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