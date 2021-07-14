Дулькис ответил на критику президента: решение примет премьер

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис, в адрес которого в среду прозвучали претензии президента Гитанаса Науседы по поводу медленной вакцинации от COVID-19, заявил, что решение о его личной ответственности примет премьер, а критику по поводу темпов вакцинации он слышал и до того, как стал министром.

"Эту критику я уже слышал еще до вступления в должность, и сегодня я еще не со всем ознакомился, поэтому приношу извинения за то, что не обо всем осведомлен", – сказал министр журналистам в среду.

"Я уже принял на себя ответственность, придя на эту должность (...). Премьер меня пригласила, премьер же меня и вызовет", – добавил он.

В среду на традиционной годовой пресс-конференции президент Г. Науседа заявил, что Министерство здравоохранения прилагает недостаточные усилия для поощрения вакцинации.

Он отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны.

Глава государства также отметил, что будет поднимать вопрос о том, какой у Министерства здравоохранения план для того, чтобы привить больше населения к осени, поскольку в противном случае придется вернуться к карантинным ограничениям.

Кроме прочего, Г. Науседа заявил, что используемые сейчас средства поощрения вакцинации "в основном устарелые, крутят рекламные ролики, которые уже никто не смотрит", между тем, следует выявлять наименее привитые группы населения и работать с ними.

Министр здравоохранения отметил, что отмечает нехватку единства позиций в разрешении коронаризиса.

"Критика - это хорошо. Конструктивная критика еще лучше. Насколько я понимаю, основным посланием было то, что всего не хватает, поэтому я хочу сказать, что когда к работе приступило новое правительство также всего не хватало. Нам всем не хватало вакцин, стратегий, тестов, алгоритмов тестов. На сегодняшний день я пришел к выводу, что всем нам не хватало и единства, что очень важно в победе над кризисом", – сказал А. Дулькис.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% населения, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились.

В целом Литва получила 3 млн 203 тыс. доз прививок, из них использованы 2 млн 373 тыс. 693 дозы.

Неиспользованными в данный момент остаются более 829,7 тыс. доз вакцин.