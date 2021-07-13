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2021.07.13 17:11

Литва: из дома опеки бежали семь мигрантов - на поиски брошены вертолет и кинологи с собаками

BNS2021.07.13 17:11
Мигранты
Мигранты / VSAT nuotr.

Из бывшего детского дома опеки в Капчаместисе бежали семь временно поселенных здесь нелегальных мигрантов.

Как сказал во вторник BNS пресс-атташе Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, их ищут многочисленные силы полиции и погранслужбы.

"Поднят вертолет СОГГЛ, ищет также полиция, пограничники, кинологи с собаками", - сказал Г. Мишутис.

По предварительным данным, все семеро - граждане Ирака. Они могут попытаться продвинуться в сторону Польши.

"Назвать направление очень сложно. До границы с Польшей, которая вроде и должна быть их целью для продолжения пути в Западную Европу, довольно далеко. Однако предварительные обнаруженные кинологами следы ведут вроде бы в Польшу", - сказал представитель погранслужбы.

Г. Мишутис не мог сказать, как мигранты бежать с места проживания, поскольку они находились под охраной сотрудников полиции и пограничников.

В Капчаместисе сейчас временно поселены 86 мигрантов, первые из них были переведены в бывший детский дом опеки в начале июля.

Мигранты
Мигранты
1 / 1VSAT nuotr.
Мигранты
# Литва
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