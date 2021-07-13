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2021.07.13 17:01

Ландсбергис едет в Анкару и Багдад для переговоров о нелегальных мигрантах

BNS2021.07.13 17:01
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во вторник отправляется в столицы Турции и Ирака, чтобы обсудить возможности сокращения потока нелегальных мигрантов и их возвращения.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), вместе с министром отбыли канцлер правительства Гедре Бальчитите и вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

В Турции делегация встретится с министрами ИД и ВД этой страны Мевлютом Чавушоглу и Сулейманом Сойлу.

"В ходе визита будут обсуждаться совместные действия, направленные на предотвращение осуществляемых белорусским режимом против Литвы операций гибридной войны, во время которых нелегальная миграция используется как оружие", - говорится в сообщении.

В Анкаре также будут продолжены двусторонние консультации, во время которых намечается согласовать тесное сотрудничество двух стран с целью успешной остановки потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Из Турции Г. Ландсбергис отправится в Багдад, где также намерен обсудить возможности сотрудничества в области нелегальной миграции с министром ИД Ирака Фуадом Хуссейном.

Ранее во вторник Г. Ландсбергис в Cейме сказал, что к делегации могут присоединиться и представители Евросоюза (ЕС), поскольку возросшая нелегальная миграция в Литву - "это проблема и ЕС".

Министр также сказал, что другие государства Сообщества, особенно те, в которые мигранты хотели бы попасть из Литвы, согласны с тем, что должны быть четкие механизмы возвращения мигрантов в страны происхождения.

Г. Ландсбергис, в частности, сказал, что ЕС рассматривает отзыв режима шенгенских виз для Ирака, однако это "не связано с этим кризисом, просто это решение назрело".

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в масштабе государства.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Габриэлюс Ландсбергис
# Литва
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