Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко.

Белорусской правозащитнице и оппозиционному политику Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира 2021 года. Об этом сообщил ее учредитель - общественная организация AnStifter - поздно вечером в понедельник, 12 июля. В обосновании решения говорится, что Колесникова награждается за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность.

Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, указывается в обосновании. После ее ареста в сентябре 2020 года она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.

В мае 2021 года Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы

Официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро состоится 19 декабря. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter (зачинщик. - Ред.) за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.



Deutsche Welle