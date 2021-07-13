Новости

2021.07.13 17:20

Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира

Deutsche Welle2021.07.13 17:20
Мария Колесникова
Мария Колесникова / AP

Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко.

Белорусской правозащитнице и оппозиционному политику Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира 2021 года. Об этом сообщил ее учредитель - общественная организация AnStifter - поздно вечером в понедельник, 12 июля. В обосновании решения говорится, что Колесникова награждается за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность.

Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, указывается в обосновании. После ее ареста в сентябре 2020 года она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.

В мае 2021 года Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы

Официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро состоится 19 декабря. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter (зачинщик. - Ред.) за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.

Deutsche Welle

Мария Колесникова
Мария Колесникова
1 / 1AP
Мария Колесникова
# В мире# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мигранты
15 мин. назад

Литва: из дома опеки бежали семь мигрантов - на поиски брошены вертолет и кинологи с собаками

Габриэлюс Ландсбергис
25 мин. назад

Ландсбергис едет в Анкару и Багдад для переговоров о нелегальных мигрантах

Э. Макрон
35 мин. назад

Le Temps. Во Франции Макрон начинает преследование непривитых

Ассоциативное фото
1 ч. назад

Перевозчики просят установить мобильные пункты вакцинации на границе

Seimas
2 ч. назад

Сейм Литвы признал нелегальную миграцию из Беларуси гибридной агрессией

Koronavirusas Prancūzijoje
2 ч. назад

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Коронавирус в Литве
2 ч. назад

Шимоните о неблагоприятных тенденциях COVID-19: некоторые решения могут быть пересмотрены

И. Шимоните
3 ч. назад

Шимоните: нелегальная миграция в контексте учений "Запад" представляет угрозу безопасности

Габриэлюс Ландсбергис
4 ч. назад

Глава МИД Литвы: члены ЕС склоны одобрить новые санкции Беларуси

Около 30 человек у Cейма Литвы протестовали против мигрантов
9
6 ч. назад

Около 30 человек у Cейма Литвы протестовали против мигрантов

9
Литва
2021.07.13 09:40

В Литве - 86 новых случаев коронавируса

Около 30 человек у Cейма Литвы протестовали против мигрантов
9
2021.07.13 11:15

Около 30 человек у Cейма Литвы протестовали против мигрантов

9
Belavia avialinijų lėktuvas
2021.07.13 11:11

Анушаускас: cанкции за организацию потока мигрантов могут затронуть и авиакомпании

Ангела Меркель и Гитанас Науседа
2021.07.13 09:09

В беседе с Меркель президент Литвы акцентировал охрану внешних границ ЕС

Seimas
2021.07.13 15:13

Сейм Литвы признал нелегальную миграцию из Беларуси гибридной агрессией

Лауринас Кащюнас
2021.07.13 08:30

Кащюнас о границе с Беларусью: я первый начал говорить о том, что нам необходим массивный забор

Андрей Дынько
2021.07.13 10:22

В Беларуси ряд сотрудников издания "Наша Нива" признали политзаключенными

В. Путин
2021.07.13 09:37

Путин написал статью об Украине: Детище советской эпохи, в значительной степени создавалась за счет России

Фёдор Крашенинников
2021.07.13 09:03

Политолог и оппозиционер Фёдор Крашенинников уехал из России в Вильнюс

Коронавирус в Литве
2021.07.13 14:56

Шимоните о неблагоприятных тенденциях COVID-19: некоторые решения могут быть пересмотрены