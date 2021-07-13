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2021.07.13 15:05

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Deutsche Welle2021.07.13 15:05
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

Две страны Евросоюза анонсировали введение обязательной вакцинации для врачей и работников домов престарелых. Во Франции мера вступит с 15 сентября. В Греции - в два этапа в августе-сентябре.

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. Об этом в понедельник, 12 июля, объявили французский президент Эмманюэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в своих аккаунтах в Twitter.

Во Франции прививка от COVID-19 станет обязательной для медиков с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату, заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран. Кроме того, привитым в начале года лицам из групп риска с сентября начнут вкалывать третьи дозы вакцин для сохранения иммунитета к коронавирусу.

Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

В Греции обязательная вакцинация вступит в силу с середины августа - для работников домов престарелых и с 1 сентября - для всех сотрудников медицинских учреждений. "Мы сможем завершить последнюю главу этого кризиса в сфере здравоохранения, только если каждый сделает прививку свободы", - подчеркнул премьер Греции Мицотакис.

В Италии уже действует обязательная вакцинация для врачей

Во Франции и Греции полностью привиты от ковида около 40 процентов населения. В последние дни в обеих странах отмечается рост числа новых инфекций, что связывают с распространением "дельта"-варианта вируса.

Обязательная вакцинация для врачей с мая действует в Италии. В Германии обсуждается возможность введения такой меры для персонала детских садов и школ.

Deutsche Welle

Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
1 / 2AP nuotr.
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
2 / 2AP nuotr.
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
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