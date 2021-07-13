Шимоните о неблагоприятных тенденциях COVID-19: некоторые решения могут быть пересмотрены

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ), количество активных вспышек коронавирусной инфекции на прошлой неделе не изменилось. В конце прошлой недели, как и неделей ранее, было зарегистрировано 18 активных очагов заболевания. Однако в целом тентенции вызывают тревогу.

По словам специалистов НЦОЗ, впервые за семь недель, когда наблюдалось снижение числа активных вспышек, зафиксированы менее благоприятные тенденции.

«В течение некоторого времени мы привыкли видеть положительные сдвиги на карте активных вспышек COVID-19. Однако тенденции прошлой недели вызывают тревогу. Замечено, что они обусловлены возросшим общением между людьми и их возвращением к работе в офисе. Это означает, что сейчас особенно важно пройти вакцинацию, чтобы предотвратить распространение вируса, защитить себя и окружающих, и тенденции прошлой недели будут исключением из правил», - заявили эпидемиологи.

На прошлой неделе специалисты зафиксировали больше вспышек в производственном секторе и торговле, чем в предыдущий период - по три вспышки, а за неделю до этого было зарегистрировано две таких вспышки.

Кроме того, на 27-й неделе года в учреждениях социального обслуживания зарегистрированы два очага. Неделю назад специалисты не наблюдали вспышек в учреждениях подобного типа.

Всего на конец прошлой недели в Литве было зафиксировано 18 активных вспышек COVID-19.



За минувшие сутки в стране были выявлены 86 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось.



Шимоните: определенные решения могут быть пересмотрены



По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, на этой неделе правительству следует рассмотреть вопрос о расширении объема обязательного тестирования на определенных рабочих местах, чтобы как можно скорее выявить новые случаи коронавируса.

И. Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Правительство, вероятно, рассмотрит вопрос о расширении объема обязательного тестирования на встрече на этой неделе. Для того чтобы объем тестирования был высоким, а также там, где у нас есть значительный риск и очень низкий уровень вакцинации, этого тестирования было бы достаточно, чтобы мы могли выявлять случаи на раннем этапе и предотвращать распространение», - сказала И. Шимоните во вторник.

Премьер не исключила, что в будущем также будет рассмотрено требование об обязательной вакцинации в отдельных отраслях.

«Есть ли необходимость в обсуждении связи между определенными профессиями и вакцинацией, я этого не исключаю, но мы еще не обсуждаем это», - сказала глава правительства, добавив, что текущее требование об обязательной вакцинации на определенных рабочих местах не является приоритетным решением правительства в борьбе с пандемией COVID-19.



Область использвания "паспорта возможностей" может быть расширена



Паспорт возможностей / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации больше мероприятий могут стать доступным только при наличии "паспорта возможностей".

«Ситуация ухудшается, как и предполагалось, то есть число заболевших быстро растет, и это не только у нас», - сказала она журналистам во вторник.

«Мы не можем не видеть эту ситуацию, потому что вакцинация в последние недели шла очень медленно, а это означает, что правительству придется вернуться к обсуждению условий, при которых больницы не были бы снова переполнены», - сказала она.

Она подчеркнула, что наибольшую опасность представляет не рост числа случаев как таковой, а увеличение количества койко-мест, особенно если это требует ограничения медицинских услуг.

«Когда мы ввели "паспорт возможностей" и было много споров о том, кому он здесь нужен, потому что карантин все равно снят, и теперь этот паспорт возможности используется очень ограниченно, я не исключаю, что определенный круг деятельности может быть привязанным к "паспорту возможностей», - сказала И. Шимоните.

Она призвала вакцинироваться тех, кто в настоящее время делает это медленнее всего - людей в возрасте 20-40 лет.