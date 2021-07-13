Новости

2021.07.13 09:40

В Литве - 86 новых случаев коронавируса

BNS2021.07.13 09:40
Литва
Литва / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в стране были выявлены 86 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 20,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

За минувшие сутки было сделано 5850 ПЦР-тестов и 3964 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. человека, 565 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончался 4401 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8973 смерти.

Литва
Литва
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Литва
# Литва
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