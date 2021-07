«Моя хата — в центре». Режиссер из Беларуси о новой миграции и о том, почему белорусы не смотрели друг другу в глаза

Режиссер и перформер из Беларуси Игорь Шугалеев в конце июля приедет в Вильнюс на фестиваль «Новый Балтийский танец» со своим перформансом «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно», чтобы повысить порог нашего восприятия боли от новостей о репрессиях в Беларуси.

Режиссер утверждает, что когда мы читаем или смотрим видео насилия, мы испытываем всего, примерно, 2 балла из 10 по шкале боли. А каково это, когда вам, как минимум, скручивают руки за спиной, ставят на колени, рисуют мелом отметку на спине? «Знаете, есть люди, которые играют в приставку в «Супер Марио» и подпрыгивают вместе с джойстиком, когда Марио прыгает. Вот я из такого типа людей. И когда я смотрел все интервью с пострадавшими, то очень сильно испытывал идентификацию с ними».



Опыт задержаний белорусскими омоновцами Игорь Шугалеев намерен сделать общим телесным опытом зрителей и перформера. «С одной стороны, это терапевтическая работа, с другой стороны, это работа с памятью. Находясь сейчас за пределами Беларуси, мне очень важно рассказывать о нашей ситуации, чтобы она как можно дольше оставалась на повестке дня. Сейчас в Италии, и когда я разговариваю с другими ребятами-актерами, то, оказывается, мало кто вообще знает о нашей ситуации, и меня это очень удивляет. Они говорят: «Нет-нет, Беларусь, где это?». Мой проект — это и площадка для сбора средств потерпевшим, потому что они до сих пор есть. Это будет адресная поддержка потерпевшим», — отмечает режиссер.

Игорь Шугалеев и его перформанс «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» / Фото Александра Кононченко

По словам режиссера, его спектакль — это акт сочувствия и вовлечения других людей в процесс осмысления белорусских событий.



— Игорь, как мне известно, к радости организаторов фестиваля, вы успели буквально выпорхнуть из Беларуси. Случайно?



— Не совсем случайно. Я покинул Беларусь в середине сентября, тогда и началась моя долгая дорога скитаний, поиска себя и нового места. Сейчас я нахожусь в Неаполе, в Италии. Вообще я остановился в Берлине, просто на месяц приехал сюда поработать в одном проекте. Сейчас вливаюсь в хаотичную итальянскую жизнь.



— Вы уехали по политической причине?



— Да, вы знаете, со мной это впервые... Я был в таком глубоком и жутком стрессе от происходящего, не ел, не пил, в общем, нужно было вынырнуть из этого. На тот момент мне казалось, что и находиться там небезопасно. Потенциально любой белорус не в безопасности. Независимо от степени участия в протестах. Мы просто сделали одно интервью и я испугался преследования, потому что в кадр попали представители следственного комитета. Дело в то, что на тот момент мы не понимали, как преодолеть раскол в обществе. И когда на 16 августа прошлого года был анонсирован митинг в поддержку Лукашенко, мне стало интересно, кто эти люди, которые придут его поддержать. Кстати, 16 августа состоялся и самый массовый митинг против него, за новую свободную Беларусь, на который собрались более 300 тысяч человек. На провластный митинг мы пришли с легкими, абсолютно отстраненными вопросами о том, что нас, белорусов, объединяет, как нам жить дальше. Но нас быстро свернули люди в гражданском, буквально в течение 20 минут. Хорошо, что все хорошо закончилось. Но это история не об этом.



— Это такая уже журналистская история, но вы же актер? Я должна сказать, что и ваш спектакль, который вы везете сюда, он тоже с новостной повесткой.



— Вы знаете, я не считаю себя человеком одной профессии. В 2012 году я закончил Академию искусств как актер театра и кино. Но мне повезло, я попал в танцевальную компанию «Каракули» и мой фокус внимания сбился на перформативный и танцевальный театр. Я поработал в Театре армии 4 года, кажется, до 2016 года, и параллельно танцевал в «Каракулях». И совсем недавно я начал работать как самостоятельный артист, создавая что-то сам в компании художников. Мне интересна междисциплинарность, работа на стыке моего бэкграунда в драматическом театре, но при этом мне нравится телесное выражение мысли.



— Роли, от которых вы ушли?



— Я работал в достаточно специфическом театре — театре Белорусской армии. Этот театр относится к Министерству обороны Беларуси. У нас был маленький репертуар, я даже не вспомню, сколько спектаклей. Я играл в «Ревизоре» Землянику, попечителя богоугодных заведений. Для меня это какой-то такой прошлый опыт, которому я благодарен, но я наигрался в драматический театр. Я понял, что это не совсем моя история. Большая проблема репертуарного театра, особенно, если у него маленький репертуар, состоит в том, что ты постоянно играешь одно и тоже, неделю за неделей, из месяца в месяц. И если происходит не выгорание, то по крайней мере появляется отношение к искусству, как к работе. Ну, пойду я сегодня «Ревизор» поиграю, простите за откровенность, ну, вот классная там 2-я сцена с Хлестаковым. Полежу на диване в своей гримерке, отдохну. В какой-то момент перестает быть интересным то, что ты выбрал. Так что я не думаю, что в ближайшие лет пять я вернусь в репертуарный театр.

Игорь Шугалеев и его перформанс «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» / Фото Александра Кононченко

— Ваши зрители на улицах заняли очень разные позиции. Ими были и гражданские, и военные?



— У меня сейчас в голове крутится такой визуальный образ... Когда у нас были заказные спектакли, то ты выходишь на сцену и понимаешь, что весь зрительный зал — зеленый, что этот спектакль мы играем для военных, для молодых солдат. Как правило, это были очень тихие спектакли. Мне кажется, ребята в этот момент хорошо высыпались, когда выключали свет, а потом всегда раздавались самые бурные аплодисменты. С одной стороны, театр это вид искусства, который может изменить мир, но важно, кто у руля и куда он ведет.



— И вот вам понадобилась новая форма выражения в театре, чтобы как-то воздействовать на то что происходит. Это ваш первый режиссерский опыт?



— В 2019 была история про телесность «Меня зовут фрау Троффеа». Это был такой перформанс во время техно-вечеринки. Я исследовал телесную свободу за счет огромного урона тому же телу под воздействием допингов. Потому что ни для кого не секрет, что техно-культура очень часто связана с теми или иными допингами: алкоголем и наркотиками. И мне стало это очень интересно это сделать.



— Самому пришлось употреблять?



— Ну, конечно. Не могу говорить о чем-то, не столкнувшись с этим. Искрой для чего-то всегда становится какое-то глубокое впечатление, как тогда про техно, так и сейчас про протесты в Беларуси, про эскалацию насилия со стороны силовиков.



— Когда смотришь на то, что сейчас происходит в Беларуси, охватывает чувство бессилия. Попал человек в белорусские застенки и не вытащить его оттуда...



— Я как раз покидал Беларусь с этой мыслью. С конца августа до того момента, как я уехал, были воскресные марши и они ничем вроде бы не заканчивались. Доходили до какой-то точки и расходились, скандируя каждый день. И я был настолько зол от своего бессилия на что-то повлиять.



Но все-такие любые, даже самые мелкие действия идут на разрушение режима. Был, например, огромный протест после фальсификации выборов, затем протест против эскалации насилия, потом 1-го сентября приехали студенты, которых тоже арестовали, но за студентов вышли бабушки. То есть одно за другое цеплялось. И вы знаете, когда опускаются руки и кажется, что от меня уже ничего не зависит, ты вдруг видишь человека, который делает что-то и тебя это очень сильно вдохновляет. Поэтому у нас есть выбор либо сдаться, и все гайки будут закручены донельзя, либо продолжать.

Игорь Шугалеев и его перформанс «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» / Фото Александра Кононченко

— Я знаю, что в Беларуси есть хлеб, который, как мне помнится, называется «Застава» или по номерам хлебозаводов. У нас хлеб называется «Паланга», «Вильнюс», «Ржаной», «Бабушкин» и так далее. И меня это сильно поразило. Какое общество ест хлеб «Застава»?

— Я общаюсь в своем мыльном артистическом пузыре. У меня есть такое ощущение, что это было государство в государстве. То есть вся эта политическая машина живет сама по себе, а мы сами по себе. И за последние три года произошло очень много крутых инициатив, появились новые культурные пространства. Я приведу пример культурный хаб «ОК 16» или «Корпус», это места, которые появились на карте Минска. Я говорю про Минск, потому что я там жил. И мы вокруг себя организовали такую тусовку, подтянули всех людей в одно место, все перезнакомились и стали коллаборировать. Но сейчас, к сожалению, снова огромная волна миграции, потому культурные инициативы, даже те, кто остался, сейчас на паузе, потому что невозможно в такой атмосфере что-то делать и непонятно, где и как находить ресурсы. Все разъехались и снова как 10 лет назад.

До этих событий в Беларуси, внутри гражданского общества, я чувствовал себя в безопасности. У нас как раз таки есть уважение личных границ за счет навязанного страха в виде пропаганды и контроля. У нас не принято смотреть в глаза, то есть люди, когда встречаются глазами, они отводят взгляд…

— По какой причине?

— Из-за нашего географического положения на территории Беларуси всегда было очень много войн, которые сами местные жители никогда не развязывали и эти войны уносили треть населения. Есть такая пословица «Абы не было войны». И есть какой-то генетические страх того, что снова может быть война, может быть, от этого и пошло «моя хата с края». Я думаю, что это результат такого вот неудачного геополитического положения на карте мира. И какая-то такая историческая травма.

Но все эти конструкции были разрушены в августе. Все поняли, что «моя хата — в центре».



— Знаете, есть такая пословица, довольно жестокая: не было бы счастья, да несчастье помогло. Я вот вам скажу, что мы вдруг узнали, что в Беларуси люди есть, что они живут, к чему-то стремятся.



— Я поддержу вас. Я благодарен Лукашенко за то, что все заборы внутри нашего общества сломались. Все конструкции сломались, все границы рухнули, и мы увидели друг друга, наш огромный потенциал, что смотреть друг другу в глаза, разговаривать и улыбаться друг другу — это нормально. Такое счастье было видеть столько красивых и счастливых людей на протестах. Я, знаете, шучу, что в женских коллективах, например, в отделах бухгалтерии, женщины могут придумать игру «против кого будем дружить». Так вот этот человек, Лукашенко, сдружил против себя белорусов и за это ему огромное спасибо.

Игорь Шугалеев и его перформанс «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» / Фото Александра Кононченко

— А почему в названии вашего спектакля телефонный номер, 375 0908 2334?

— 375 — это код Белоруссии, 0908 — это день выборов, когда были сфальсифицированы результаты, скажем так, день старта беспрецедентной эскалации насилия, 2334 — это статья о нарушение проведения массовых мероприятий, по которой с начала августа были арестованы более 30 000 белорусов. И вторая часть — «The body you are calling is currently not available». В оригинале это сообщение звучит «the number you are calling is currently not available». Это означает, что абонент, которому вы звоните, временно недоступен. Я переформулировал, поменял абонента на тело.

В спектакле я расскажу про первые четыре самых страшных дня в Беларуси. Начиная с шести-семи вечера отключался интернет и он появлялся только в три часа ночи. То есть ты был на улице, возвращаешься домой, включается интернет и на тебя сваливался весь поток информации о том, что происходило в городе. С одной стороны, ты радовался, как тебе повезло, что ты вовремя ушел, свернул с какой-то улицы. С другой стороны, ты беспокоился, что же с твоими друзьями и близкими, а под утро мы начинали друг другу звонить. Если ты слышал в телефоне голос автоответчика, что абонент временно недоступен, это было самое страшное, что можно было услышать, это означало скорее всего то, что человек был арестован или представляешь все эти вот ужасы с гранатами, избиениями. Неизвестно, где твой друг, жив ли он.

Расскажу, как проект родился. Дело в том, что каждый белорус испытывал или до сих пор испытывает чувство вины из-за разной степени вовлеченности в протест. Впервые это явление было замечено психологами, которые работали с людьми, выжившими после Холокоста. Даже те, кто выжил, испытывали чувство вины за то, что они выжили. То есть ты испытываешь чувство вины за то, что не выходишь или за то, что выходишь, но не был арестован, если тебя арестовали, но не били, либо избили, но не сильно. Когда я стал изучать интервью потерпевших, то это было прямо через интервью.

С одной стороны спектакль родился как личная терапия, мне нужно было проработать чувство вины, особенно, когда ты покинул Беларусь. Но куда важнее была работа с памятью тех дней. Мы находимся в огромном информационном потоке и очень страшно забыть это и начать жить своей собственной жизнью, смириться.

Игорь Шугалеев и его перформанс «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» / Фото Александра Кононченко

— А в Неаполе вы какой проект делаете?

— Это связано с итальянской мафией, такой совместный социальный проект. Может, в этом я немножко вижу и Беларусь, но для меня клан Лукашенко — это тоже мафия, которая захватила власть и не отдает. Правда, это военизированная мафия.

— Вы не боитесь быть бездомным?

— Нет. Но я очень сильно боюсь, скажу честно, если мне сейчас нужно будет вернуться домой, потому что когда-то мы этот проект закончим, то уже я знаю несколько статей, по которым меня будут судить. И это заключение под стражу, не штрафы. Я приведу пример... Моя хорошая знакомая не смогла приехать на похороны близкого человека, потому что ей было небезопасно. Я этого опасаюсь. Но каждый платит какую-то цену, когда ввязывается в эту борьбу. Моя мама очень сильно переживает из-за того, что я ввязываюсь в это все и мы много разговаривали с ней и она мне как-то зачитала такую цитату из Александра Дюма (смущенно смеется - ред.), я не помню точно из какого романа, может «Две Дианы». Смысл примерно такой: в некоторых битвах, где король не потеряет даже пера со своей шляпы, ты можешь потерять свою жизнь.

Спектакль Игоря Шугалеева «375 0908 2334/Тело, которому звоните, сейчас недоступно» на фестивале «Новый балтийский танец» состоится 28 и 29 июля.