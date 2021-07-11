Миллиардер Ричард Брэнсон впервые поднялся к границе космоса

Пилотируемый полёт летательного аппарата частной компании "Вёрджин Галактик" под руководством 70-летнего миллиардера, путешественника, воздухоплавателя - а теперь уже и астронавта - Ричарда Брэнсона завершился в космопорте "Америка", в США.

Впервые в истории создатель космического аппарата осуществил на нём испытательный полёт. Выведение аппарата в верхние слои атмосферы, сброс с самолёта-носителя, включение ракетного двигателя и самостоятельный подъём на высоту более 80 километров, затем планирование и посадка - продолжались один час.

На борту ракетоплана находились вместе с Брэнсоном астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

По плану Брэнсона, перед началом коммерческой эксплуатации космопланов компании Virgin Galactic, предстоят ещё два испытательных полёта. Если они пройдут успешно, то 2022 год может стать вехой в развитии туризма. Цена билетов будет в первые годы доступна лишь самым богатым людям.

Радио Свобода