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2021.07.11 15:59

Аркадий Бабченко. В Афганистане, в Черном тюльпане...

Аркадий Бабченко, "Эхо Москвы"2021.07.11 15:59
Talibano perimtas Afganistano rajonas
Talibano perimtas Afganistano rajonas / AP nuotr.

Но. Что мне нравится во Владимире Владимировиче — так это его стратегический гений. Способность просчитывать последствия на десятилетия вперед! На сто тыщ мильонов шагов. Ну или хотя бы на два. Ну вот, например.

1. Платишь талибам по пятьсот баксов за каждого убитого американца.

2. Через двадцать лет Джо Байден говорит — а на кой чёрт нам, собственно, всё это надо? Мы свои проблемы решили. Аль-Каида башням близнецам больше не угрожает, Бен-Ладен машет всем ручкой со дна моря-окияна, героин афганский к нам не идет, талибам до нас десять тысяч километров в любую сторону через океан, а строить тростниковые лодки класса «Кон-Тики» они не умеют, «Клуб путешественников» у них больше не показывает. Ну так и? Зачем нам терять по двести человек каждый год? Всем спасибо, все свободны, это теперь ваши проблемы. И, надо признать, я Джо очень понимаю.

3. Через три дня после того, как последний морпех выключил в Баграме свет, талибы приходят к Пянджу и говорят на ту сторону — б’эсм илляху рахман рахим. А вот и мы. Салям, таджики!

4. Правительственная армия переправляется через речку и бежит в Душанбе. Ну, все как при Наджибулле. Вторая серия.

5. А к отправке в Горный Бадахшан на подмогу 201-ой дивизии, которая там уже тридцать лет, срочно готовятся 55 горнострелковая бригада и 11 десантно-штурмовая бригада ВДВ. «Россия усилит границу Таджикистана переброской 7000 военных и больше 100 танков. После решения США вывести свой военный контингент с территории Афганистана члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» почувствовали свободу и стали активно захватывать новые земли. В связи с этим под угрозой оказалась безопасность стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана. Кроме того, Москва может направить в данную республику свои комплексы противовоздушной обороны»

6. Фигак, вы слушаете Маяк.

7. Бинго! В Афганистане, в Черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей… Розенбаум, Саша, доверенное вы наше лицо Путина. Готовься. На сцену. Ваш выход, маэстро. Спираль сделала круг и снова на арене. Давай, как ты это умеешь — босиком, с хрипотцой, на разрыв аорты, да с семиструнною и со слезами на глазах. Про русские зарницы и ребятишек домой.

Ну и чтоб два раза не вставать. Когда я семь лет назад писал, что в Сирии вы увязнете лет так примерно на дцать, это второй Афган и надолго — в общем, в комменты приглашаются все те эксперты, которые. Где вы? Ну, где же вы, где? Ау? А, ну да. Я ж вас забанил. Так что это был риторический вопрос. Доброе утро.

Эхо Москвы

Talibano perimtas Afganistano rajonas
Talibano perimtas Afganistano rajonas
1 / 1AP nuotr.
Talibano perimtas Afganistano rajonas
# Мнения
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