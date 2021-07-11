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2021.07.11 11:34

В Тбилиси умер избитый гомофобами телеоператор компании "Пирвели"

Радио «Cвобода»2021.07.11 11:34
Protestas prieš LGBT eitynes Tbilisyje
Protestas prieš LGBT eitynes Tbilisyje / AP nuotr.

В Тбилиси скончался телеоператор, избитый 5-го июля противниками марша ЛГБТ-сообщества.

Утром в воскресенье, оппозиционная телекомпания "Пирвели" сообщила о смерти телеоператора Лексо Лашкаравы.

По сообщению его коллег, Лашкарава, получивший сотрясение мозга и множественные переломы костей лица во время разгрома гомофобами офиса некоммерческой организации "Позор", лечился дома. Известно также, что помощь ему пытались оказать врачи скорой помощи. Непосредственная причина смерти пока не установлена, отмечает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Журналистское сообщество Грузии, а также оппозиционные партии возлагают ответственность за события на власти страны, которые, по мнению части общественности, не смогли предотвратить жестокий погром, в том числе избиение более 50 журналистов перед акцией на центральном проспекте Шота Руставели.

В понедельник, 5-го июля, радикалы сорвали проведение марша в поддержку прав ЛГБТ. Толпа напала на участников запланированного шествия и журналистов, освещавших события. Нападению подверглись, в том числе, двое сотрудников Грузинской службы Радио Свобода Торнике Мандария и Дато Коридзе. Была повреждена из рабочая техника. Полиция в происходящее не вмешивалась. При этом МВД Грузии заявило, что в отношении нападавших возбуждено несколько уголовных дел.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили ранее назвал проведение "Марша достоинства" в центре столицы нецелесообразным. Он отмечал, акция может привести к гражданскому противостоянию. "Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", – заявил премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции.

Против прайда выступили представители Грузинской православной церкви.

Радио Свобода

Protestas prieš LGBT eitynes Tbilisyje
Protestas prieš LGBT eitynes Tbilisyje
1 / 1AP nuotr.
Protestas prieš LGBT eitynes Tbilisyje
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