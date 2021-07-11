Новости

2021.07.11 08:00

Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии

DW2021.07.11 08:00
Казаки в России
Казаки в России / Facebook

Постпред президента РФ на Кавказе Чайка изложил Путину идею о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, и тот поддержал эту инициативу.

По словам полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, глава государства Владимир Путин одобрил идею создания отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом Чайка заявил в субботу, 10 июля, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство - 2021", передает РИА "Новости".

Как рассказал бывший российский генпрокурор, он письменно изложил Путину свое мнение о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, и тот поддержал эту инициативу.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - приводит агентство слова Чайки.

Он уже весной этого года предлагал привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. В июне Чайка сообщил, что изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности - предполагалось, что члены казачьих обществ будут проходить военную службу по контракту.

DW

Казаки в России
Казаки в России
1 / 1Facebook
Казаки в России
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Neteisėti migrantai
22 мин. назад

"Frontex" направляет в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью

Переправа наполеоновской армии через Неман. Неизвестный художник
14 ч. назад

The Times: Останки павшего в бою французского генерала провоцируют наполеоновскую войну

Koronavirusas Vokietijoje (asociatyvi nuotr.)
16 ч. назад

Le Monde: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19

Koronavirusas Rusijoje
19 ч. назад

The Economist: Смертность от COVID-19 в России стремительно растет

Rusija
20 ч. назад

Россия: власти сократят количество плохих новостей перед выборами

Vandens dulksna
21 ч. назад

В Вильнюсе в жару жителей будет охлаждать «водяная пыль»

Aliaksandras Lukašenka
21 ч. назад

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?

Boykas Borisovas
21 ч. назад

Выборы в Болгарии: надежда на новую эру без Бойко Борисова

Елена Фанайлова
21 ч. назад

Клуб тиранов. Елена Фанайлова – о сходстве Путина и Лукашенко

Neteisėti migrantai
21 ч. назад

Главы комитетов парламентов зарубежных государств осудили "контрабанду мигрантов"

Aliaksandras Lukašenka
2021.07.10 11:00

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?

Vilnius
2021.07.10 09:55

В Литве за сутки выявлено 74 новых случая коронавируса, умер один человек

Darbą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje pradėjo dešimt Estijos policijos ir sienų apsaugos tarnybos ESTPOL5 padalinio pareigūnų
2021.07.10 08:50

На службу на границе Литвы с Беларусью заступили десять эстонских полицейских

Koronavirusas Vokietijoje (asociatyvi nuotr.)
2021.07.10 15:35

Le Monde: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19

Vandens dulksna
2021.07.10 11:05

В Вильнюсе в жару жителей будет охлаждать «водяная пыль»

Koronavirusas Rusijoje
2021.07.10 13:05

The Economist: Смертность от COVID-19 в России стремительно растет

Елена Фанайлова
2021.07.10 10:40

Клуб тиранов. Елена Фанайлова – о сходстве Путина и Лукашенко

Pinigai
2021.07.10 09:05

Литва позаимствовала на международных рынках 750 млн евро

Boykas Borisovas
2021.07.10 10:55

Выборы в Болгарии: надежда на новую эру без Бойко Борисова

Neteisėti migrantai
2021.07.10 10:40

Главы комитетов парламентов зарубежных государств осудили "контрабанду мигрантов"