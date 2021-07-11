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2021.07.11 11:35

Укрепление границы с Беларусью обойдется Литве в 42 млн евро

DW2021.07.11 11:35
Lietuvos kariai pasienyje su Baltarusija pradėjo tiesti spygliuotos vielos užtvarą
Lietuvos kariai pasienyje su Baltarusija pradėjo tiesti spygliuotos vielos užtvarą / Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.

Литва считает нелегальную миграцию из Беларуси "гибридной агрессией" со стороны Минска. По словам посла в ФРГ, Вильнюс потратит 42 млн евро на укрепление границы.

В связи с растущим потоком нелегальных беженцев, прибывающих из Беларуси, Вильнюс планирует кардинально перестроить пограничные сооружения на границе. По словам посла Литвы в Германии Рамунаса Мисюлиса, укрепление границы, а также совершенствование, в частности, системы наблюдения обойдется в 42 миллиона евро, передают издания Redaktionsnetzwerk Deutschland в субботу, 10 июля.

Дипломат отметил в интервью немецким изданиям, что в Литве рассматривают нелегальную миграцию как "гибридную агрессию" со стороны Беларуси и ожидают поддержки со стороны Европейского Союза. "Просители убежища на самом деле хотят не в Литву, а в Германию или Швецию", - указал Мисюлис, подчеркнув, что это также является "общей проблемой" ЕС.

Белорусский правитель Александр Лукашенко неоднократно угрожал пропустить в Европу беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и африканских стран в ответ на санкции ЕС. По официальным данным, на белорусско-литовской границе, протяженностью почти 680 км, только за первые дни июля задержано 750 человек, а всего за последнее время - уже более 1500, при том, что за весь 2020 год таких случаев было всего 81.

Посол Литвы рассказал о подозрениях, что режим Лукашенко намеренно вербует просителей убежища у них на родине с помощью государственных туристических агентств, давая им надежду на то, что они смогут проехать в ЕС. Вполне вероятно, полагают в Вильнюсе, что к этому приложило руку и белорусское КГБ.

Чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, в Литве рассчитывают за несколько месяцев построить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Строить ее начала в пятницу, 9 июля, литовская армия. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, параллельно с колючим барьером планируется и возвести ограду: "При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита".

DW

Lietuvos kariai pasienyje su Baltarusija pradėjo tiesti spygliuotos vielos užtvarą
Lietuvos kariai pasienyje su Baltarusija pradėjo tiesti spygliuotos vielos užtvarą
1 / 1Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.
Lietuvos kariai pasienyje su Baltarusija pradėjo tiesti spygliuotos vielos užtvarą
# Литва
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