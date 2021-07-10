В Вильнюсе во время жары жителей будет охлаждать «водяная пыль»

Гидрометеорологическая служба Литвы предупреждает о небывалой жаре, которая намечается в выходные дни и на следующей рабочей неделе. В этих условиях самоуправление города Вильнюса вместе с компанией «Vilniaus vandenys» установили в центре столицы мобильную систему «водяной пыли» или искусственного тумана. Как сообщается в пресс-релизе самоуправления, жители и гости города смогут освежиться на Ратушной площади.

«Обычно мы используем системы искусственного тумана на спортивных мероприятиях, однако, с учетом жары, мы решили использовать оборудование, имеющееся в «Vilniaus vandenys», для охлаждения жителей города и увлажнения одного из самых оживленных городских мест. Мы надеемся, что система тумана и широкая сеть фонтанчиков позволят жителям не перегреваться и освежиться, не покидая города, а туман будет выполнять ту же функцию, что и фонтан на Лукишкской площади», - говорит заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Система искусственного тумана была подключена в пятницу и будет работать в дневное время с 9:00 до 21:00. Ночью, когда спадает жара, система отключается. Жители смогут наслаждаться влагой в сильную жару, а когда станет прохладнее, оборудование будет демонтировано.

Vandens dulksna / Pranešimo autorių nuotr.

«Система тумана мобильна и обычно используется в течение относительно короткого промежутка времени, так что здесь она не надолго. Она будет радовать жителей Вильнюса до тех пор, пока в этом есть надобность, а позже вернется к своим обычным функциям, поэтому призываю в ближайший уик-энд прийти сюда с детьми или просто заглянуть сюда, проходя мимо», - отмечает В. Бенкунскас.

Мобильная система искусственного тумана подключается к сетям центрального водоснабжения, поэтому, как и городские фонтанчики, она дружелюбна в отношении окружающей среды и людей: в ней используется чистая питьевая вода, она не контактирует с пластмассами и входящими в их состав смягчающими веществами.

В настоящее время в городе существуют также 22 стационарных и мобильных фонтанчика. Жители могут встретить их возле открытых спортивных площадок, в Старом городе и в других оживленных местах города. Три фонтанчика установлены в парке Вингис, еще три – на проспекте Гядиминаса, по два – возле Белого и Зеленого мостов. Со всеми локациями городских фонтанчиков можно ознакомиться здесь.