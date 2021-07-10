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2021.07.10 10:40

Главы комитетов парламентов зарубежных государств осудили "контрабанду мигрантов"

BNS2021.07.10 10:40
Neteisėti migrantai
Neteisėti migrantai / VSAT nuotr.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам более чем десяти государств и Литвы осудили осуществляемую режимом авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко "контрабанду мигрантов".

В обнародованном в пятницу заявлении они также призывают запретить полеты в Беларусь, которые, как подозревается, используются для организуемой государством контрабанды людей.

"Мы, председатели комитетов по иностранным делам национальных парламентов, однозначно осуждаем то, что незаконный режим А. Лукашенко использует контрабанду мигрантов, чтобы навредить соседним государствам. Использование наиболее уязвимых групп как рычага в политическом споре постыдно и сопоставимо с совершенным в мае актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Заявление вместе с главой комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантасом Павилёнисом подписали главы аналогичного комитета Сената США, Бундестага Германии, обеих палат парламента Франции, Палаты общин Соединенного Королевства, парламентов Испании, Ирландии, обеих палат парламента Чехии, обеих палат парламента Польши, стран Балтии и Украины.

"Это новый и злостный выпад против государства-члена Евросоюза и союзника по НАТО. Он должен получить солидарную реакцию и национальный, европейский и трансатлантический ответ. Мы призываем запретить полеты в Беларусь, которые, согласно подозрениям, используются для организуемой государством контрабанды людей", - утверждают главы более чем десяти парламентских комитетов.

В этом году в Литву из Беларуси пыталось нелегально попасть более 1,5 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.

Литовские должностные лица утверждают, что возросшие потоки миграции - организованная акция белорусского режима против Литвы.

Из-за заметно выросшего потока мигрантов правительство на прошлой неделе объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Neteisėti migrantai
Neteisėti migrantai
1 / 1VSAT nuotr.
Neteisėti migrantai
# Литва
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