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2021.07.09 09:06

Украина готовит санкции против соратников и сына Лукашенко

Deutsche Welle2021.07.09 09:06
A. Лукашенко
A. Лукашенко / AP nuotr.

Правительство Украины составило список людей, причастных к фальсификациям выборов и репрессиям в Беларуси. Киев собирается запретить им въезд и заморозить их активы на три года.

Правительство Украины в четверг, 8 июля, одобрило санкции против 52 граждан Беларуси. Кабинет министров в Киеве передал свои предложения Совету национальной безопасности и обороны Украины, который и должен принять окончательное решение. Санкции хотят ввести против тех, кто причастен к фальсификациям выборов в Беларуси, а также подавлению мирных протестов, задержаниям и пыткам.

В перечень, в частности, включены старший сын Александра Лукашенко, Виктор, глава администрации белорусского правителя Игорь Сергеенко и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. В нем также значатся помощники Лукашенко Юрий Караев и Валерий Вакульчик, глава МВД Иван Кубраков и несколько его заместителей, региональные начальники милиции и главы отрядов спецназначения, председатель КГБ Иван Тертель и его заместители, чиновники из Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии.

Подпавшим под санкции хотят запретить въезд в Украину, а их активы в стране заморозят, меры будут действовать три года. Кабинет министров связывает свое решение с тем, что Совет ЕС осенью 2020 года уже ввел санкции против физических лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Украина не признала итоги выборов в Беларуси в 2020 году и не считает Лукашенко действующим президентом.

Deutsche Welle

A. Лукашенко
A. Лукашенко
1 / 1AP nuotr.
A. Лукашенко
# В мире# Беларусь
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