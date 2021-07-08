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2021.07.08 14:43

Анушаускас: возведение проволочного ограждения на границе с Беларусью начнется на днях

BNS2021.07.08 14:43
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / BNS nuotr.

Возведение физического ограждения из колючей проволоки с целью управления потоками мигрантов на границе с Беларусью должно начаться в четверг или пятницу, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Скорее всего, что уже сегодня или, самое позднее, завтра, начнется, но, конечно, только начнется. Насколько мне известно, уже дано поручение предприятиям, которые производят, начать намотку проволоки, и если будет поручение покрыть всю границу, без сомнения, помимо тех мест, которые уже покрыты, это на сколько-то затянется, потому что каждое из предприятий производит пять километров в день", - сказал А. Анушаускас.

Как подтвердили BNS представители армии, ограждение будет оборудовано из так называемых концертин - катушек колючей проволоки, которые укладываются друг на друга и скрепляются между собой посредством специальных колышков.

А. Анушаускас говорит, что этот опасный барьер будет действовать как "останавливающее средство", чтобы хотя бы на короткое время задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

"В данном случае это останавливающее воздействие - пока ограждение будет преодолено, это преодоление может быть зафиксировано всеми средствами, и можно будет быстрее отреагировать на место нарушения, пока его не пересекли", - сказал министр.

А. Анушаускас
А. Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Мы просто декларируем, что мы закрываем этот открытый А. Лукашенко путь, и после предстоящих на следующей неделе изменений и дополнений правовых актов о сокращении сроков рассмотрения просьб (о предоставлении убежища - ред.) экономические мигранты, не политические беженцы, будут возвращены в их родные страны. Так что это огромные материальные убытки для тех людей, которых режим А. Лукашенко использует для этой гибридной атаки", - сказал он.

Литва в последнее время сталкивается с возросшими более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.

Правительство в этой связи объявило экстремальную ситуацию в стране, собирается строить палаточные городки и городки из модульных домов для мигрантов, согласует визиты делегаций в Турцию и Ирак - из этих стран через Беларусь идут крупнейшие потоки мигрантов.

Литовско-белорусская граница
А. Анушаускас
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
1 / 2BNS nuotr.
А. Анушаускас
А. Анушаускас
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Литовско-белорусская граница
А. Анушаускас
# Литва# Беларусь
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