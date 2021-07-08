Ландсбергис: основная часть мигрантов прибывает через турецкие аэропорты

Турция могла бы способствовать установлению личностей мигрантов, которые незаконно пересекают границу Беларуси с Литвой, поскольку большинство этих людей прибывают через турецкие аэропорты, утверждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Основная часть лиц, по нашим данным, попадает именно через турецкие аэропорты, и рейсами, организуемыми из Турции. Мы убеждены, что у Турции есть информация о личностях этих людей. Сегодня идентификация людей является одной из задач, с которыми сталкивается литовское правительство", – сказал журналистам в среду глава литовской дипломатии.

"В сотрудничестве с Турцией мы могли бы быстро установить их личности, и таким образом потребовать, чтобы их приняли те государства, откуда они прибыли", – добавил он.

Министр утверждает, что в последнее время этот вопрос обсуждался с министром иностранных дел Турции, согласуется визит в Анкару.

"Принципиальная позиция министра иностранных дел Турции заключается в том, что они готовы сотрудничать, конкретные детали должны обсуждаться в ходе визита, визит согласуется на следующей неделе", – сказал Г. Ландсбергис.

Он также сказал, что аналогичная беседа несколько недель назад произошла и с иракским коллегой, из этой страны прибывает больше всего мигрантов.

"Мы попросили предоставить возможность перевести консульского работника в Литву или из посольства в Варшаве, либо из МИД, в Багдаде. Литва могла бы покрыть расходы на содержание такого работника для того, чтобы мы могли бы как можно быстрее идентифицировать людей, которые попадают на литовскую территорию", – сказал министр.

В последние месяцы выросла нелегальная миграция из Беларуси, в целом в этом году уже задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из них прибывает без документов из стран Ближнего Востока и Африки.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция Беларуси против Литвы.