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2021.07.07 16:13

Светлана Тихановская: месть режима Литве и ЕС отвратительна

BNS2021.07.07 16:13
С. Тихановская
С. Тихановская / D. Umbraso/LRT nuotr.

Действия минского режима по направлению нелегальных мигрантов и закрытию посольств являются отвратительной местью Литве, Польше и всему Евросоюзу за введенные санкции, утверждает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Литва твердо поддерживает белорусов, и конечно, режим это делает, добиваясь мести. Отправка нелегальных мигрантов к границам, закрытие посольств – это отвратительные методы политики нелегального режима. Что может быть сделано – нужно бороться вместе как внутри страны, так и вовне", – заявила С. Тихановская в среду на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она также подчеркнула, что "больно читать известия" о судимых, пытаемых политических заключенных и о том, как мстя за введенные ЕС санкции минский режим "одновременно не выпускает из страны белорусов".

"Я я хочу, чтобы вы помнили: все это режим делает потому, что уже более года не контролируют того, что происходит в стране, из-за неизвестности он совершает ошибки, пытается нас еще больше запугать, прекращает все программы помощи, связи с внешним миром. Наша задача – делать то, что в наших силах, не сбиваясь с пути, и уже сейчас помогать тем, кому он навредил, а то, что разрушил – восстанавливать", – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Она сообщила, что уже более 530 лиц в Беларуси признаны политическими заключенными, включая осужденного во вторник на 14 лет лишения свободы основного деятеля оппозиции Виктора Бабарыку, а также ее мужа Сергея Тихановского, судимого вместе с ним Николая Статкевича.

С. Тихановская сказала, что ее команда уже подготовила акт реабилитации, который позволит "как только будет возможность, освободить всех осужденных без вины за два дня", а также готовится информационная кампания по новой Конституции. Ее целью, по словам С. Тихановской будет "публичное обсуждение и подготовка с белорусами проекта настоящей Конституции", которая бы сменила ту, "которую в тайне от народа пишет режим".

Одновременно она информировала, что государственные компании готовятся к массовым забастовкам, большинство из них задействованы в табачной промышленности в сферах, "в которых всегда был высокий уровень коррупции".

С. Тихановская сообщила, что на состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече с председателем Совета руководителей ЕС Шарлем Мишенем она "выдвинула предложение об участии Беларуси в программе формата Восточного партнерства", в качестве ответа на заявление А. Лукашенко о том, что страна покидает эту программу.

Она также сказала, что попросила Ш. Мишеля о том, чтобы ЕС "закрыл оставшиеся лазейки для олигархов и компаний-кошельков режима, которые обходят санкции".

С. Тихановская
С. Тихановская
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
С. Тихановская
# Беларусь# В мире
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