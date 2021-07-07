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2021.07.07 16:01

Франция и Россия не поделили шампанское

Deutsche Welle2021.07.07 16:01
Шампанское
Шампанское / BNS nuotr.

Принятый в РФ закон обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино". Франция проверяет этот документ на нарушение правил ВТО и угрожает России судом.

Франция пригрозила России судом в том случае, если выяснится, что новый российский закон, обязывающий иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино", нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканал BFMTV в среду, 7 июля.

По словам Ле Дриана, во Франции сейчас изучают этот закон и обсуждают его с российскими властями. "В ближайшие дни мы будем работать с российскими властями в рамках двусторонних отношений, а также на европейском уровне, чтобы защитить интересы наших производителей, особенно касающиеся наших географических названий", - сказал министр, добавив, что новый российский закон "открыто направлен против французской продукции" и вписывается в логику "протекционистских мер" в сфере российского виноделия.

Ле Дриан предупредил, что если выяснится, что российский закон нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), то Франция может подать иск против России. В то же время министр выразил надежду на то, что "диалог позволит урегулировать эти трудности".

Закон о шампанском

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому понятие "шампанское" разрешается использовать только в отношении вина, произведенного на территории России. В то же время иностранные компании обязаны маркировать напиток как "игристое вино".

Против закона выступило французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne, объединяющее крупных производителей, а также Еврокомиссия.

Гендиректор Союза винодельческих домов Шампани Давид Шатийон в интервью изданию "20 minutes" сказал, что он шокирован этим законом.

"Мы шокированы этим решением. Россия присваивает название, которое Шампань развивает в течение 300 лет. Это очень болезненный удар для нас. […] Сертификат АОС ("контроль подлинности происхождения") признан ЕС, а название "шампанское" защищено более чем в 120 странах, но не в России. Этот закон - крайне жесткое отступление [от международных правил]. Уже двадцать лет мы ведем переговоры с Россией о том, чтобы получить там защиту AOC. […] Мы намерены защититься и задействовать французских дипломатов и ЕС, чтобы изменить этот неприемлемый закон".

Между тем французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) уже согласилась добавлять упоминание об "игристом вине" на оборотную сторону бутылок c поставляемым в Россию шампанским, пояснив, что она старается всегда соответствовать действующему законодательству.

Шампанское
Шампанское
1 / 1BNS nuotr.
Шампанское
# Россия# В мире
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