Актер и активист Денисас Коломицкис: «Ксендз каждый вечер приходил к моей кровати и гладил меня»

В подростковом возрасте литовский актер, скульптор и общественный деятель Денисас Коломицкис пережил эпизод сексуального использования со стороны католического священника в летнем детском лагере.

В летнем лагере



Во время карантина он начал посещать психотерапевта и на одном из сеансов вспомнил эту историю, а затем решил осмыслить ее и как художник. А также, спустя примерно 17 лет, написал обращение в епархию, где изложил подробности и указал на того ксендза. И уже пару месяцев, не теряя надежды, ждет ответа. Внимание священника к себе Денисас отчасти объясняет себе тем, что тот почувствовал его гомосексуальность. Мы беседуем на балконе мансарды его дома по улице Святого Николая в Вильнюсе под звон колоколов Бернардинского костела.



— Твое это признание... Я абсолютно уверена, что когда его будут читать, то многие, возможно, будут отмахиваться примерно так: ну что там с этого гомосексуалиста возьмешь. Но я восприняла эту ситуацию, как всесексуальную и хотела бы именно так ее представить. Потому случившееся с тобой в детстве может произойти абсолютно с любым, независимо от его ориентации.



— Именно. Это совсем не о гомосексуальности и вообще чей-то сексуальной ориентации. Это о ребенке, который попадает в ситуацию, когда им пользуются и он даже не понимает, что с ним делают. Как бы понимает и не понимает одновременно. Потому что ты думаешь, что это взрослый человек, а ведь взрослые ответственны за тебя.



— У тебе могут быть сын и дочь, у которых может быть та или иная ориентация, или они могут о ней еще не знать. Любой ребенок, гомосексуальный, гетеросексуальный или асексуальный, может попасть в ситуацию, когда им могут воспользоваться. И потом ни с кем даже не поделиться, потому что стыдно или их запугали. Поэтому важно, говорить на эту тему. Сколько тебе тогда было лет?



— Точно не помню, но кажется, где-то 10-12. Эта история произошла в девяностые, когда в Литве было очень тяжело. Мама растила нас одна. И денег, конечно, не было, хотя работала она очень много. И когда наступало лето, она отправляла нас в лагерь. Были разные благотворительные организации, куда можно было отправить детей, чтобы те провели время где-то у озера. И была такая католическая организация, которая собирала детей из нуждающихся семей и везла их в летний лагерь. Там со мной и случилась эта история.



Сначала ксендз каждый вечер приходил к моей кровати и гладил меня, а я думал, что он со всеми так делает, и это же ксендз. Но он каждый вечер приходил именно к моей кровати и гладил, пока я не засыпал. Тогда было такое чувство, что вау, значит я уникальный, потому что взрослый человек уделяет мне так много внимания. И опять же, это ведь не просто взрослый человек, это ксендз, очень респектабельный человек, и я был очень этому рад.

Денисас Коломицкис / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

Когда он куда-то ездил, например, в магазин за покупками, то звал меня с собой. И, конечно, мне было интересно. Я уже не помню, о чем мы говорили по дороге, но помню, что…. Я ведь из Вильнюса, а здесь многие говорят хотя бы на двух языках. Я говорю и на польском, правда, хуже, чем на русском, но все-таки. И я запомнил, что он говорил по-польски. Он даже посоветовал мне говорить по-польски, если вдруг я захочу поделиться с ним о чем-то таким, чтобы никто не понял.



Однажды вожатые объявили, что можно выбрать, где спать: в палатках у костра или в корпусе. Конечно, интереснее было в палатке и я сказал: «И я хочу!». Когда наступил вечер, я ушел спать раньше других, потому что устал. Уснул и проснулся от того, что ксендз засунул мне руки в трусики и начал мастурбировать. В то время я даже не знал, что такое мастурбация, я просто не понял. Я только понял, что мне это не нравится и начал изворачиваться и притворяться, что сплю. Я почему-то не мог просто открыть глаза и сказать «стоп». Мне казалось, что я не могу, и тогда я просто продолжал изворачиваться. Но он опять и опять сует эти свои руки. И в какой-то момент я заснул.



Проснувшись утром, я понял, что мне это не понравилось, и как-то по-другому начал с ним общаться. Но, знаешь, дни идут.



Наконец, главный эпизод случился, когда мы играли с другими детьми у него в комнате. В какой-то момент все ребята разошлись, а я, помню, еще остался — мы складывали пазлы. А потом он сказал, что идет спать. Тогда и я засобирался уходить, а он и говорит: «Но ты, если хочешь, можешь остаться у меня на ночь». Не знаю, что тогда произошло в моей голове, но я ответил: «Хорошо».



Я разделся и собрался лечь в другую кровать, поскольку там были две. Но он сказал: «Если хочешь, иди ко мне в постель». Я даже рационально, как взрослый человек, теперь не могу объяснить, что тогда происходило у меня, ребенка, в голове.



— Здесь словно ситуация некоего гипноза?

— Да, эффект гипноза здесь есть. У этого гипнотического действия и остается, наверное, больше всего послевкусия: я бы тогда мог сказать «нет», я мог бы сделать что-то другое, но не сделал. И ты начинаешь сам себе вредить самобичеванием. Правда, это, как гипноз, потому что твое тело — не твое тело, твои мысли — не твои мысли, твои — решения не твои решения.



Это была также зависимость и авторитет другого человека. Я, правда, не знал, что со мной может произойти нечто плохое. Я лег, а он начал снимать с меня трусики. Я говорил, что не уверен, что хочу этого, а он говорил «все будет хорошо» и опять руки вниз. Он начал мастурбировать и тогда я понял, что мне очень не нравится, когда эти большие руки меня трогают. Он заговорил со мной по-польски и тогда я попросил у него разрешения уйти. Я надел свои трусики, взял одежду и ночью, под покровом темноты, вернулся в свою кровать.



На другой день он уже не пришел ко мне в комнату и не гладил меня. Он избегал меня. А я, между тем, понял, что произошло что-то плохое. И рассказал об этом руководителю лагеря, очень религиозной женщине. Она сказала, что я сам виноват и что этого не могло быть, ведь ксендз великолепный и очень респектабельный человек. И все.



На следующую смену был записан мой младший брат. Я, не объясняя причин, предупредил маму, чтобы брат туда не ехал. И это было самое малое, что я мог сделать. И брат не поехал. Я, конечно, тоже туда не вернулся. Ни мама, ни брат, наверное, не поняли почему. Я просто, как старший сын сказал, что нельзя.



И много лет я об этом не думал. И я не считаю, что был сильно травмирован. Но в нашей коронавирусной реальности, когда дни бывают разными, более энергичными или более меланхоличными, я начал ходить на психотерапию. И на сеансе у психолога рассказал эту историю. Она сказала, что хоть я об этом и не думаю, но где-то глубоко могло остаться то чувство зависимости.

Денисас Коломицкис / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

В галерее



Еще в мае в текстильной галерее Artifex, на ул.Гаоно 1 в Вильнюсе, коротко и почти незаметно прошла выставка Денисаса Коломицкиса «Сало встречает Диониса». Денис, по сути, сконструировал комнаты своей памяти, в одной из которых и произошла эта история у озера. Ее объекты, например, большой костер, склеенный из 30 тысяч спичек, и малый, а также ватное одеяло, головной убор ксендза — пилеолус, какая-то разбитая керамическая плитка, фактурой напоминающая, возможно, и сперму, уже лежат где-то на складе. Большой костер Денис символически поджег по окончании выставки. Но маленький, из которого и торчит красное облако-пилеолус, как отсылка к лично пережитому факту церковной педофилии, еще ждет огня.



— Сало — это из фильм Пьера Паоло Пазолини, «Сало, или 120 дней Содома». Он уникальный. Посмотреть его посоветовала одна моя подруга, когда мне было лет 16-17. Что в этом фильме происходит? В Италии, в великолепном особняке собрались вместе много разных пожилых интеллектуалов, они разговаривают на интеллектуальные темы и одновременно с этим насилуют детей. Они, например, просят девочку или мальчика сойтись вместе, а когда приближается оргазм, подбегают и собирают его для себя. Этот фильм такой страшный и такой красивый одновременно. Я его вспомнил и вложил в концепт выставки. У меня Сало встречается с Дионисием. Дионисий — это мое второе имя. Моя прабабушка пошла в церковь и в тайне от моей мамы окрестила меня Дионисием, ну, раз Денис. Дионисий — это бог вина, театра и оргий. Вино и театр для меня, правда, существуют, а оргии — нет. Когда я понял, что я гей, я думал, что смогу найти человека и жить вместе. Но у меня уже много лет нет партнера и я понимаю, что в Литве найти партнера очень тяжело. Так вот, этот дионисический прайд, его чуть-чуть зацепишь, но потом его как бы нету.



И, видимо, отчасти вдохновленный смелостью Пазолини, Денисас решился рассказывать эту историю не только через свои работы, но и вслух.



— Я долго думал, говорить об этом или нет. И наконец решил вместе с экспозицией сделать рассказ-перформанс, то есть озвучивать истории, которые стоят за работами, обычно умалчиваемые многими художниками.



Но моя практика совсем другая. Я не только скульптор, но и актер. Однако я думал, как это согласуется с этикой. Этично ли об это говорить? И тогда я решил для себя, что согласуется с другими моими практиками: я ЛГБТ-активист, защитник прав женщин и трудящихся. Мне было очень важно рассказать историю, чтобы она функционировала, как протест или некая реальность, которую мы умалчиваем. К этому рассказу я присоединил письмо в архиепископство с именем и фамилией того ксендза, который проделал все это со мной. Ответа я до сих пор не получил. Имя я помнил, не помнил только фамилию. Но я знал другие факты. Просто ввел в Гугл и увидел его.



— А скольким людям ты рассказал эту историю, глядя в глаза?

— Около 100, наверное. Я два дня подряд проводил экскурсии, во время которых рассказывал эту и другие истории. Каждый час. Несмотря на карантин и ограничение числа посетителей, за два дня собралось немало.

Денисас Коломицкис / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

— Что ты чувствовал, когда рассказывал?



— Я хорошо себя чувствовал. Для меня было важно, чтобы люди услышали это послание. Думал про себя, что правильнее об этом говорить, чем не говорить, что этого не надо бояться и что этих историй очень много. Надо только найти в себе и в других подтверждения, что это плохо и так не должно быть. Но ты говорила, что выглядело будто я волновался.



— Да, но это была твоя первая экскурсия. Не появилось потом ощущение конвейера?

— Нет, как-то не было. Лица были закрыты масками, и я только из глаз понимал, что все делаю правильно. Даже если какие-то другие мысли приходят человеку в голову, например, что это вранье, то это все равно хорошо, пусть мой рассказ останется в его памяти, может, он когда-нибудь подтвердит где-то, что такие истории были. Я думаю, что это все равно работает. Но на самом деле было больше тех глаз и тех людей, которые, как мне кажется, поддерживали меня. Хотя может быть и так, что они потом вложили гомосексуальный подтекст или посчитали меня жертвой.

В школе и костеле?



— Эти вещи с тобой могли бы и не произойти, знай ты что-нибудь про секс в том возрасте. Приходилось недавно читать одно исследование о том, что, например, в более развитых странах, скандинавских например, первый секс у подростков случается позже, чем в менее развитых и неблагополучных странах. И причиной называется то, что у них есть соответствующее образование на эту тему. У нас как раз довольно часто озвучивается мысль, что если мы начнем детям рассказывать про секс слишком рано, то они и начнут им сразу заниматься. А на самом-то деле, когда ты про это достаточно знаешь, то за тобой остается выбор, хочешь ли ты этого в 12 или 18 лет. В неблагополучной ситуации дети часто вступают в сексуальные отношения из любопытства и незнания, скуки, желания что-то изменить или находясь в зависимой ситуации, не знают, как еще себя в жизни искать.

— Правда. Я лично только и знал тогда, что когда люди целуются — это любовь, но о сексуальной жизни — абсолютно ничего. Ты тогда сам ищешь этому объяснение, потому что никто тебе не рассказал, и священник тогда тоже не объяснял ничего, просто делал. Не хочется быть жертвой. Я уже взрослый человек, но оглядываясь назад, понимаю, что в этом очень много стыда, страха, какого-то комплекса. Но я не был сломан этим. Что-то осталось где-то, как-то, возможно, сказывается на других жизненных ситуациях, но я даже не знаю об этом.

А то, что это делают ксендзы, мы знаем уже столько лет. Сколько мы получаем информации с разных стран и другую информацию, что ксендзов, которые насилуют детей, просто переводят в другие города, поменьше, где они меньше проблем могут создать. Но системных перемен не происходит. А как они должны произойти? Может быть то, что ты упомянула? Сексуальное воспитание. Я понимаю и тех взрослых людей, которым нужно говорить с детьми о том, что происходит в постели между двумя взрослыми людьми — это, наверно, странно, но нужно находить к этому подход. Чтобы научить, как сказать «нет», где можно трогать, а где нельзя. Наверное, мы не очень умеем сказать «нет», из-за того, что не знаем, как это должно происходить.

Денисас Коломицкис / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

— А ты маме не рассказывал подробности?

— Тогда нет, но потом да. Я не помню, когда. Она, кстати, приходила на выставку, снова слушала эту историю и ей, конечно, было стыдно. Наверное, уже с позиции мамы, что она та, которая должна была защитить и не смогла.

— Мамина боль.

— Да. Теперь мы с мамой очень много говорим об этом. Но когда ты подросток, коммуникация с родителями происходит совсем по-другому.

— Как она отреагировала тогда?

— Она ничего такого специфичного не сделала, никуда не пошла и никому не позвонила. Но психологическая защита была.

— То есть ты не почувствовал себя ущербным?

— Нет.

— Представляешь себе такого ксендза в Литве, который в разгар скандала с педофилией в церкви, становится в воскресенье перед прихожанами, а там дети, бабушки, дедушки, мамы, папы, и он говорит примерно следующее: в лоне нашей церкви произошло постыдное событие и я это осуждаю. Берегите своих детей от насилия, потому что среди нас есть и такие, и такие. Вы должны своим детям объяснить, что с ними может произойти. Как ты думаешь, такая ситуация возможна? Не просто какие-то официальные заявления в прессе или еще где-то, а внутри самой церкви?

— Мне такие ситуации неизвестны. Я думаю, что никто так не скажет, потому что они покрывают друг друга, но если кто-то решится так сделать, то это было бы от имени сообщества верующих, а не от имени церкви, как организации.

— Кстати, ты приглашал ксендзов на свою выставку?

— Нет, даже не подумал об этом. Видишь, ты думаешь о стратегии, я думал, как мне с собой жить. Но это хорошая стратегия.

— Знаешь, что я еще представила, опять скажешь, что это стратегическое мышление... Например, провести твою выставку в костеле? Тебе бы позволили? Под патронажем церкви?

— Это легче, чем представить предыдущую ситуацию. Это больше зависит от меня. Конечно, кто-то все равно должен взять этот флаг и сказать, что так не может больше продолжаться.

— Представь себе ее в Кафедральном соборе?

— Я бы очень хотел. Костелы как галереи. Я обожаю костелы.

— А представляешь такую выставку в школе?

— Конечно.

— Чтобы не только уголок живой природы, а с твоим одеялом и костром?

— Страшненько...

— А представь себя рассказывающим эту историю пятиклассникам-шестиклассникам?

— Вполне. Смог бы рассказать, но только фрагментарно. Потому что, наверное, всю историю ребенку не нужно знать. Я подозреваю, что дети, поймут даже быстрее, чем взрослые. Мы же теперь живем в такой реальности, когда многие взрослые протестуют против сексуального воспитания, мол, «этого не должно быть», «они слишком маленькие», «они сами обо всем узнают».

— На выставке были дети?

— Пришли родители с ребенком. Они попросили его подождать на улице, пока я закончу историю, потом рассказали свою — с их сыном произошло то же самое, что и со мной.