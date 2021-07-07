Гедиминас Кароблис. Разоружим Лукашенко: примем мигрантов с любовью, а не со страхом

Казис Пакштас предложил создать литовскую колонию в Африке - Мадагаскаре. Эта идея удачно захватила литовское воображение. Достаточно упомянуть пьесу Марюса Ивашкявичюса и Римаса Туминаса «Мадагаскар» и фильм Каролиса Каупиниса «Nova Lituania», недавно удостоенный 6 серебряных журавлей. Но готово ли литовское воображение к малагасийским колониям в Литве?

На войне главное не оружие, а добродетели. Добродетели, побеждающие инстинкты. Смелость побеждает инстинкт страха. Поэтому самая важная задача литовского руководства и литовских СМИ в информационной войне - пробудить смелость нации.

Даже если среди мигрантов есть мошенники или агенты иностранных государств, гораздо важнее не запугать, а подбодрить нацию.

Мы не боимся запугивания Лукашенко, присылайте к нам побольше обездоленных людей. В нашем приюте места хватит всем. Любви нет предела.

Как заметил Папа Франциск в Каунасской Сантаке: Нерис отдается Нямунасу и ничего не теряет, а Нямунас только крепчает, принимая Нерис.

Идея процветания Литвы путем переноса части Мадагаскара в состав Литвы могла бы занять свое место в литовском воображении. Рано или поздно мы увидим на своей земле большее количество колоний людей другой веры, другой внешности. Переводчики с курдского и арабского уже зарабатывают более ста евро в час.

Качество смелости в том, что она работает не отчаянно, а решительно и трезво. Может, стоит сейчас поискать в Африке таких добродетельных людей, которые могли бы стать духовными лидерами новых колоний в Литве? Чтобы как можно скорее воспитать литовскоязычных ксендзов и пасторов, мусульманских священников, баскетболистов и футболистов, звезд популярной музыки, руководителей танцевальных и музыкальных коллективов из Африки и Ближнего Востока?

Мы не отодвинем Белорусскую АЭС от наших границ. Однако мы можем сами лишить Лукашенко этого оружия. Любовью.