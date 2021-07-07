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2021.07.07 12:06

Науседа о сокращении посольства в Минске: режим озабочен только своим выживанием

BNS2021.07.07 12:06
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Приняв решение о сокращении числа сотрудников посольства Литвы в Минске, белорусский режим продолжает загонять себя в самоизоляцию и заботится только о своем выживании, заявил в среду президент Гитанас Науседа.

"Это говорит только о желании белорусского режима самоизолироваться и стать еще более зависимым от Большого соседа", - сказал журналистам Г. Науседа.

"Такие усилия по самоизоляции, отграничению от внешнего мира обычно заканчиваются печально для самой страны и ее жителей", - добавил он.

По словам главы государства, ситуация показывает, что интересы жителей и гражданского общества Беларуси - это то, что "интересует белорусский режим меньше всего".

"Режим озабочен только своим выживанием любой ценой", - сказал Г. Науседа.

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси".

Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.

МИД Литвы утверждает, что готовит ответные меры для Беларуси.

Г. Науседа
Г. Науседа
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Г. Науседа
# Литва# Беларусь
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