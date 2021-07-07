Президент Литвы: нужно направить четкий месседж - евроатлантической семье нужна сильная Украина

Европейской и евроатлантической семье нужна сильная Украина, сказал президент Литвы Гитанас Науседа, открывая в Вильнюсе конференцию по реформам в Украине.

"Мы все вместе должны направить четкий месседж - европейской и евроатлантической семье нужна сильная Украина. Украина должна сыграть важную роль в европейском и евроатлантическом контексте, это большая страна, который должна создать сильный импульс для регионального развития и экономического роста", - сказал Г. Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что стратегический интерес международного сообщества - "процветающее демократическое будущее Украинского государства на прочной европейской и ориентированной на рынок основе".

"Сотрудничество с Украиной с поддержкой ее трансформации должно быть частью международной повестки дня", - сказал руководитель Литвы.

В среду в Вильнюсе началась двухдневная конференция по реформам в Украине. Ее открыли президенты Литвы и Украины Г. Науседа и Владимир Зеленский.

Во время конференции международные партнеры обсудят с представителями Украины достижения и вызовы в связи с реформами в стране, подтвердят поддержку международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Украины, а также процессу реформ.

Также планируется очертить планы европейской интеграции этой страны на период до 2030 года.

В конференции принимают участие премьер Украины Денис Шмыгаль, министры, другие политики и должностные лица, эксперты, комиссар ЕС по развитию Оливер Вархейи, глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас, представители администрации США, НАТО и др.

Конференции по реформам в Украине проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто.