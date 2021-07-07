Новости

2021.07.07 09:48

В Литве - 33 новых случаев коронавируса

BNS2021.07.07 09:48
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литва были выявлены 33 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не зарегистрировано, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 16 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5262 ПЦР-теста и 1569 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. человек, 490 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4395 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8947 смертей.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
51 мин. назад

Литва: неиспользованных вакцин от COVID-19 уже столько, что их некуда складировать

Г. Науседа и В. Зеленский
1 ч. назад

В Вильнюсе начинается конференция, посвященная реформам в Украине

Migrantai pasienyje
1 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Более сотни мигрантов из Беларуси каждый день

Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
12 ч. назад

На Кафедральной площади звучали отрывки из мюзикла «Литуаника» и Государственный гимн

Ingridos Šimonytės ir Charles`o Michelio vizitas į pasienio objektus
12 ч. назад

В ЕС обвинили режим Лукашенко в притоке нелегальных мигрантов в Литву

Sankt Peterburgas
12 ч. назад

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии

Liūtis Vilniuje. Lietus
14
18 ч. назад

Синоптик: В Вильнюсе за сутки выпала почти месячная норма осадков

14
Koronavirusas Prancūzijoje
18 ч. назад

Slate.fr: После санитарного кризиса многие больше не хотят работать

Lėktuvas
19 ч. назад

На Камчатке нашли обломки пассажирского самолёта Ан-26

Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija
8
19 ч. назад

Г. Науседа в День государства: Далекая история становится частью настоящего

8
Ingrida Šimonytė
2021.07.06 11:36

Премьер-министр Литвы и глава Европейского совета осмотрели границу с Беларусью

Karantinas Vilniuje
2021.07.06 10:40

В Литве выявлено 40 новых случаев коронавируса, еще 3 человека скончались

Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija
8
2021.07.06 14:05

Г. Науседа в День государства: Далекая история становится частью настоящего

8
Liūtis Vilniuje. Lietus
14
2021.07.06 15:38

Синоптик: В Вильнюсе за сутки выпала почти месячная норма осадков

14
Ingridos Šimonytės ir Charles`o Michelio vizitas į pasienio objektus
2021.07.06 21:00

В ЕС обвинили режим Лукашенко в притоке нелегальных мигрантов в Литву

Dainius Kreivys
2021.07.06 11:40

Д. Крейвис не придает значения информации о вероятных инвестициях в АЭС в Калининграде

2021.07.07 09:03

Литва: неиспользованных вакцин от COVID-19 уже столько, что их некуда складировать

Андрей Пионтковский
2021.07.06 13:10

Андрей Пионтковский. Звездный час

Ryga
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.07.06 12:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Как живут ЛГБТ-семьи в Латвии и почему государство не хочет их признавать

Viktoras Babarika
2021.07.06 12:01

Экс-глава "Белгазпромбанка" Бабарико приговорён к 14 годам заключения