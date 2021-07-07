В Литве - 33 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литва были выявлены 33 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не зарегистрировано, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 16 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5262 ПЦР-теста и 1569 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. человек, 490 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4395 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8947 смертей.