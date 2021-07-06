На Кафедральной площади звучали отрывки из мюзикла «Литуаника» и Государственный гимн

6 июля на Кафедральной площади состоялась прямая трансляция-концерт гражданской акции «Национальная песнь вокруг мира». Были показаны отрывки из мюзикла «Литуаника», повествующего о подвиге Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса. А ровно в 21:00 во всем мире традиционно зазвучала «Национальная песнь» (гимн Литовской Республики).

Режиссер представления Мантас Вербеюс говорит, что взлет, пробуждение, полет – это и есть важнейшие мотивы концерта в честь Дня государства.

«Мы посылаем месседж о том, что «Национальная песнь» может возвысить наши души над повседневными заботами, проблемами и рутиной. В День государства хочется призвать всех собраться вместе и испытать этот подъем», - говорит М. Вербеюс.

В Литве отмечается День коронации Миндаугаса, и акцентом праздника традиционно становится коллективное исполнение государственного гимна, происходящее одновременно в разных уголках мира.

В этом году в День государства такое одновременное исполнение «Национальной песни» состоялось уже в 13-й раз. На столичной Кафедральной площади вместе с собравшимися гимн исполняли участники мюзикла «Литуаника», а аккомпанировал им Государственный симфонический оркестр Литвы под управлением Гинтараса Ринкявичюса, который располагался во дворе Дворца правителей.