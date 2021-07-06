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2021.07.06 20:55

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии

Радио «Cвобода», DW2021.07.06 20:55
Sankt Peterburgas
Sankt Peterburgas / Shutterstock nuotr.

В Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, Лятте задержан "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

РБК отмечает, что в ФСБ сочли действия дипломата имеющими "явный враждебный характер" и пообещали принять меры в рамках норм международного права.

В феврале Россия и Эстония взаимно выслали по одному дипломату. Сначала Эстония объявила persona non grata (нежелательным лицом) одного из сотрудников эстонского дипломатичествого представительства. В качестве ответа Россия объявила о высылке эстонского дипломата. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявляла, что высланный Эстонией сотрудник занимался вопросами культуры и образования.

Эстония заявила протест

В Министерстве иностранных дел Эстонии задержание консула назвали постановкой и провокацией, а обвинения безосновательными.

"Подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским Союзом. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил порталу телерадиокомпании ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД в Таллине Аари Леммик.

По его словам, Марта Лятте задержали на 1,5 часа 6 июля после рабочей встречи в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте.

Радио Свобода

DW

Sankt Peterburgas
Sankt Peterburgas
1 / 1Shutterstock nuotr.
Sankt Peterburgas
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