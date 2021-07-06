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2021.07.06 14:12

На Камчатке нашли обломки пассажирского самолёта Ан-26

Радио «Cвобода»2021.07.06 14:12
Lėktuvas
Lėktuvas / AP nuotr.

На Камчатке в четырёх километрах от посёлка Палана найдены обломки пропавшего во вторник утром пассажирского самолёта Ан-26, летевшего в столицу Корякского округа из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили источники ТАСС и "Интерфакса". Позже эту информацию подтвердил глава "Камчатского авиапредприятия" Алексей Хабаров. Никаких подробностей он не привёл.

Согласно предварительным данным, самолет при заходе на посадку столкнулся с сопкой в условиях плохой видимости. Выживших нет.

На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребёнок и 6 членов экипажа. Среди пассажиров - глава посёлка Палана Ольга Мохирева.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров утром 6 июля при заходе на посадку.

Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.

Руководитель "Камчатского авиапредприятия", которому принадлежит самолет Ан-26 1982 года выпуска, сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолёт был технически исправен.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Радио Свобода

Lėktuvas
Lėktuvas
1 / 1AP nuotr.
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