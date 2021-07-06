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2021.07.06 11:36

Премьер-министр Литвы и глава Европейского совета осмотрели границу с Беларусью

BNS2021.07.06 11:36
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и президент Европейского совета Шарль Мишель осмотрели литовско-белорусскую границу.

На границе и Падварнёняйской заставе они осмотрели, как действуют системы пограничного наблюдения, встретились с работающими здесь сотрудниками агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ «Фронтекс».

Позже И. Шимоните, Ш. Мишель и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис осмотрели границу с воздуха на вертолете.

Они вылетели с пограничной Падварнёняйской заставы и примерно через 20 минут полета приземлились у школы пограничников в Мядининкай (Вильнюсский район).

Граница Литвы с Беларусью одновременно является внешней границей ЕС.

В этом году в Литву незаконно попали уже более 1 300 мигрантов, что более, чем в 10 раз больше, чем в прошлом году. Многие из них – уроженцы стран Ближнего Востока.

Литовские власти говорят, что рост нелегальной миграции – это гибридная атака со стороны мстящего Литве белорусского режима.

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė
# Литва
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